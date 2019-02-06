迎新年 宜蘭傳藝與安農溪推小豬裝置藝術

2019-02-06 16:57 中央社 宜蘭縣6日電



為歡喜迎豬年，宜蘭傳藝園區及三星鄉安農溪旁今年分別以不同材質，推出「百豬迷宮」與小豬裝置藝術，希望藉由這些應景的年節小物，吸引遊客到宜蘭走春。

宜蘭傳藝園區今天表示，今年春節在園區黃舉人宅和魚耀隧道中間的大草皮，用268頭彩色豬撲滿全新建置「百豬迷宮」。這項新遊樂設施的靈感來自三國演義諸葛亮八卦陣，適合親子遊玩，保證進得來，出得去，「豬到成功、萬事亨通」。

初四到初六期間上午9時到晚上6時，園區文昌祠內還有「乞龜賽金豬比賽」，連續最多聖杯者就可以把大獎30萬元抱回家。

台灣飲食文化豐富，俗語說「吃飯皇帝大」，可見飲食在人民生活中的重要性。即日起到3月4日，園區廣孝堂推出「豬光飽氣－台灣飲食袖珍展」，展出台灣街旁常見的鹹酥雞攤、海鮮快炒攤及麵攤等袖珍模型，連結國人美好的飲食記憶。

宜蘭縣三星鄉安農溪是美麗溪流，兼具灌溉、休閒與自然保育的功能。鄉公所清潔隊迎接今年金豬年，年前發揮創意，利用147個廢汽油桶及41個廚餘桶，分別製成188隻大吉豬及小胖豬，即日起至3月4日擺設在安農溪旁。

鄉長李志鏞說，希望藉由這些應景的年節小物，吸引遊客前往踏青走春，相信這188隻豬寶寶必能讓遊客在今年「豬事大吉」，一路發大財。