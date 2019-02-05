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父託夢！ 普悠瑪事故董家人餐廳重新開張

2019-02-05 21:32聯合報 記者尤聰光╱即時報導

去年10月21日普悠瑪事故中，被一口氣奪走8條人命的台東成功鎮董家人，因事故發生後，原本父母經營的「雲海餐廳」暫時無法營業，不過，日前兒女受到父親託夢，加上不捨餐廳停擺，因此，春節期間重新開張營業，由小女兒董雅玲接手。大年初三也是亡父董進興生日，董家人將會聚集一起紀念。

今天大年初一，董家兒女在父母經營的雲海餐廳分工招呼客人，小女兒董雅玲在廚房裡掌廚，大女兒和二女兒忙著端菜，兒子董明海則負責桌椅擺設，雖然客人不如往年高朋滿座盛況，但董家兄弟姊妹依舊戰戰兢兢的做好生意，因為這是他們在去年失去家人後，第一次為自家餐廳重新開張營業。

昨天除夕夜圍爐團員董家成員少了8人，團圓飯場面雖冷清感傷，但董家兒女非常團結，今天初一仍打起精神開張營業。董家人表示，往年過年這個時候，餐廳總是相當熱鬧忙碌，父母親辛苦經營的餐廳，不能就這樣放棄，加上父親託夢堅持經營下去，經過兄弟姊妹的討論，決定重新開張，並由么妹回家接手。

董雅玲說，母親還在世的時候，自己都是跟著媽媽在餐廳廚房幫忙，傳承了媽媽不少的廚藝，因此，會盡量保留住媽媽的好味道，但這也需要一些時間，還有老顧客的體諒與建議。

而大年初三（2月7日）是董進興的生日，往年董家人及親朋好友都會聚集餐廳慶生，今年雖然董父已不再了，但兒女及親朋好友仍將會聚集餐廳紀念他。

「雲海餐廳」重新開張沒幾天，客人尚未回流，董家兒女盼老顧客會陸續回流。記者尤聰光...
「雲海餐廳」重新開張沒幾天，客人尚未回流，董家兒女盼老顧客會陸續回流。記者尤聰光／攝影
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今天大年初一，董家人少了昔日的熱鬧。記者尤聰光／攝影
今天大年初一，董家人少了昔日的熱鬧。記者尤聰光／攝影
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自普悠瑪事故後，董家人在台東成功鎮經營的「雲海餐廳」，在暫時歇業一段時間後，兒女...
自普悠瑪事故後，董家人在台東成功鎮經營的「雲海餐廳」，在暫時歇業一段時間後，兒女於過年期間重新開張營業。記者尤聰光／攝影
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除夕夜普悠瑪台東
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