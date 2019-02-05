親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

東部外海規模4.3有感地震 花蓮最大震度3級

金豬年「拚經濟」 基隆奠濟宮求得「商」運途中平

2019-02-05 19:54聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

新春大年初一新年新氣象，基隆市著名宮廟「奠濟宮」除夕深夜依慣例，抽出基隆市士、農、工、商行業運途籤，分別求得第90、27、68、79籤；由基隆市議會議長蔡旺璉抽出，基隆市長林右昌擲筊才確定，廟方人員透露，今年議長抽籤抽得快，籤詩也確定得很快，相信新的一年萬事都能順順利利。

市井小民就想全力「拚經濟」，新年「商」運如何？今年求出第79籤中平籤，「乾亥來龍仔細看，坎居午向自當安。若移丑艮陰陽逆，門戶凋零家道難。」籤詩指出，凡事都要順天理行事，自然可以趨吉避凶，此籤是吉是凶，全看主事者行事方法、心態、方向是否符合天理，建議得籤者順理而為。

「工」運求出第68籤中平籤，「南販珍珠北販鹽，年來幾倍貨財添。勸君止此求田舍，心欲多時何日厭。」廟方解讀，籤詩顯示求籤者近年來四處經商，獲利頗豐，經營得很好，但籤的重點在於「適可而止」，知足常樂才是上上策，一旦心有貪慾，反而不是好事。

至於「農」運則求得第27籤下下籤，「世間萬物各有主，一粒一毫君莫取。英雄豪傑自天生，也須步步循規矩。」意味世上萬物都有主，即使是一小點東西也不要強取豪奪，就算本身天生條件優越，也要按部就班才能有所獲得，無法一蹴可得。廟方建議求得籤者勿投機行事，反而應該按規矩做事，努力經營才能有好結果。

「士」運求出第90籤中平籤，「崆峒城裏事如麻，無事如君有幾家。勸汝不須勤致禱，徒勞生事苦咨嗟。」廟方解讀，事業總是讓人繁忙，能夠像求籤者一樣無事的人家不多，勸人不要過度謀求，只是徒勞多是、苦嘆，各種功名謀求都得不到好結果，只有安份守己為宜。

林右昌偕同蔡旺璉上香祈福，盼未來新的一年，基隆市運昌隆，市民闔家平安，各行各業都能繁榮發展。

基隆市著名宮廟「奠濟宮」去年抽出的士、農、工、商行業運途籤分別是第22籤、第93...
基隆市著名宮廟「奠濟宮」去年抽出的士、農、工、商行業運途籤分別是第22籤、第93籤、第85籤、第73籤。記者賴郁薇／攝影
分享
基隆市著名宮廟「奠濟宮」除夕深夜依慣例，抽出基隆市士、農、工、商行業運途籤，分別...
基隆市著名宮廟「奠濟宮」除夕深夜依慣例，抽出基隆市士、農、工、商行業運途籤，分別求得第90、27、68、79籤。記者賴郁薇／攝影
分享
基隆市長林右昌偕同蔡旺璉上香祈福，盼未來新的一年，基隆市運昌隆。記者賴郁薇／攝影
基隆市長林右昌偕同蔡旺璉上香祈福，盼未來新的一年，基隆市運昌隆。記者賴郁薇／攝影
分享
基隆市著名宮廟「奠濟宮」除夕深夜依慣例，抽出基隆市士、農、工、商行業運途籤，分別...
基隆市著名宮廟「奠濟宮」除夕深夜依慣例，抽出基隆市士、農、工、商行業運途籤，分別求得第90、27、68、79籤。記者賴郁薇／攝影
分享
基隆市士、農、工、商行業運途籤由基隆市議會議長蔡旺璉抽出，基隆市長林右昌擲筊才確...
基隆市士、農、工、商行業運途籤由基隆市議會議長蔡旺璉抽出，基隆市長林右昌擲筊才確定。記者賴郁薇／攝影
分享
基隆市士、農、工、商行業運途籤由基隆市議會議長蔡旺璉抽出，基隆市長林右昌擲筊才確...
基隆市士、農、工、商行業運途籤由基隆市議會議長蔡旺璉抽出，基隆市長林右昌擲筊才確定。記者賴郁薇／攝影
分享

基隆林右昌新年
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

有洋蔥！ 癌逝夫托夢 母女合買福袋抽中汽車大獎

2019-02-05 13:59

聲樂家簡文秀愛心演唱 骨子裡有公益DNA

2019-02-05 15:55

金牌木工王嘉納 創希望工場翻轉孩子人生

2019-02-05 15:41

大年初一遊宜蘭 來蘇澳轉運站拿轉運金

2019-02-05 10:34

全國最濃年味在這裡 歡樂宜蘭年今晚圍爐跨年守歲

2019-02-04 23:36

高嘉瑜回老家當店員生意差 網笑「應是穿不夠辣」

2019-02-04 17:48

暖冬影響花開稀落 初鹿牧場、金針山櫻花花期延後

2019-02-03 12:07

花蓮新年大紅包 1.5萬元幼教券延伸2～4歲

2019-02-03 00:19

汰換設備節能 旅館月省2萬電費

2019-02-03 00:00

除塵蟎達人 吸出新事業

2019-02-02 22:47

0206花蓮震災捐款27億 善款運用受關注

2019-02-02 14:54

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47

台東返鄉列車 饒慶鈴北上發紅包袋

2019-02-02 10:35

過期吐司、壞鞋通通捐 社福團體忙昏頭

2019-02-02 08:02

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

經營25年 基隆東帝士賣場18日起熄燈

2019-02-01 23:56

預算也被砍…紅磚屋租金 黃春明：可自籌 宜縣府：會解決

2019-02-01 23:16

民間劇團自求生路…唐美雲：我都要拍戲賺錢來養劇團

2019-02-01 23:13

預算被刪 黃春明說重話：蘭陽劇團要徹底整頓

2019-02-01 23:05

「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55

影／黃春明：蘭陽戲劇團不整頓 有經費仍爬不起來

2019-02-01 14:42

流感大作戰！花蓮9醫院春節不打烊

2019-02-01 14:06

向韓國瑜請益 5連霸基隆議員呂美玲宣布選立委

2019-02-01 12:31

花蓮病死豬完成檢體採樣 動防所：48小時內結果出爐

2019-02-01 11:41

基隆最大賣場東帝士2月18日結束 全面超低價出清

2019-02-01 10:38

花蓮壽豐鄉掩埋豬屍 防疫所開挖臟器送驗

2019-02-01 10:11

「謝爸」遺愛193線 花蓮接棒延續特色教學

2019-02-01 00:11

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

瘋錢母！ 紫南宮人龍綿延7公里 空拍超壯觀

2019-02-05 12:47

有洋蔥！ 癌逝夫托夢 母女合買福袋抽中汽車大獎

2019-02-05 13:59

去年沒有 今年竹縣走春新景點曝光了

2019-02-04 23:12

桃園不會人擠人又好玩的景點 不吝嗇報你知

2019-02-04 23:28

南投IG打卡必去秘境 當網紅不用人擠人

2019-02-04 23:34

影／超刺激！大甲鎮瀾宮搶頭香 眼鏡男神速插香拔頭籌

2019-02-04 23:42

柯文哲吐槽空氣瓶浪費國家錢 中市府：盧秀燕自掏腰包

2019-02-05 09:47

西螺福興宮頭香哥 第一次搶頭香就上手

2019-02-05 00:32

桃園IG打卡必去秘境 怎麼拍都美

2019-02-04 23:44

新港奉天宮初一搶頭香 願望竟是…把妹

2019-02-04 23:42

春節台中哪裡最人擠人？ 大家都推海線這處商城

2019-02-04 23:08

盧秀燕的圍爐私房菜 竟與多子多孫有關

2019-02-04 23:02

全國最濃年味在這裡 歡樂宜蘭年今晚圍爐跨年守歲

2019-02-04 23:36

豬年春遊又懶懶…用點小聰明 不必人擠人

2019-02-05 09:00

春節玩台中 這些地方讓你逆著人潮走

2019-02-04 23:33

從小學生領市長紅包到醫學系 黃敏惠與鐵粉相見歡

2019-02-05 14:21

高雄「路平」馬路被惡搞潑白漆？ 警：油漆桶掉落地面

2019-02-05 18:56

像國父革命11次才成功 她摸索出金瓜石「暖心」滋味

2019-02-05 08:52

徐耀昌參拜發福袋 馬英九明天馬家庄、龍鳳宮分送福袋

2019-02-05 13:46

初一好天氣 台中遊樂園、百貨現人潮

2019-02-05 17:10

買氣熱！嘉義市開出第一個大樂透百萬大紅包

2019-02-05 15:52

楊文科：老人年金倍增至三千 阿嬤笑答年節加菜

2019-02-05 14:34

影／柯文哲松山慈祐宮祈福參拜 現場發放小燈籠

2019-02-05 10:23

紫南宮信徒多人氣旺 結合公益回饋社會

2019-02-05 10:54

一場車禍改變人生 他靠獅子頭美味奮力向前

2019-02-04 22:44

大年初一遊宜蘭 來蘇澳轉運站拿轉運金

2019-02-05 10:34

新春出帆！ 布袋觀光漁筏老船長海上巴士向遊客招手

2019-02-05 13:40

盧秀燕發小紅包 初二來台中這裡領

2019-02-05 10:53

蔣月惠新書簽書會 新年新希望：衝刺立委選舉

2019-02-05 17:17

登高走春 崗山之眼今天重新開園人潮湧現

2019-02-05 13:45

天氣好！春節連假走春趣 花蓮處處花海超美

2019-02-05 12:38

翁章梁回家鄉義竹鄉發紅包：不能讓鄉親漏氣

2019-02-05 09:36

鳳山新眷村除夕圍爐 千人百桌大團圓

2019-02-04 20:12

想擁有純金的錢母嗎？ 北港武德宮財神金幣新春大方送

2019-02-05 18:41

影／佛陀紀念館祈福走春 普洱茶與雲南美食不可錯過

2019-02-05 15:31

金牌木工王嘉納 創希望工場翻轉孩子人生

2019-02-05 15:41

宜蘭傳藝走春 遊客闖百豬八卦陣、拿限量發財金

2019-02-05 10:47

黃敏惠發豬年小紅包超人氣 民眾大排長龍

2019-02-05 12:16

除夕夜拱範宮紅包滿天飛 好運男獲蘋果手機

2019-02-05 13:12

新春寺廟經濟發燒 港口宮擲筊祭轎車大獎吸引人潮

2019-02-05 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top