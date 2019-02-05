金豬年「拚經濟」 基隆奠濟宮求得「商」運途中平

2019-02-05 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



新春大年初一新年新氣象，基隆市著名宮廟「奠濟宮」除夕深夜依慣例，抽出基隆市士、農、工、商行業運途籤，分別求得第90、27、68、79籤；由基隆市議會議長蔡旺璉抽出，基隆市長林右昌擲筊才確定，廟方人員透露，今年議長抽籤抽得快，籤詩也確定得很快，相信新的一年萬事都能順順利利。

市井小民就想全力「拚經濟」，新年「商」運如何？今年求出第79籤中平籤，「乾亥來龍仔細看，坎居午向自當安。若移丑艮陰陽逆，門戶凋零家道難。」籤詩指出，凡事都要順天理行事，自然可以趨吉避凶，此籤是吉是凶，全看主事者行事方法、心態、方向是否符合天理，建議得籤者順理而為。

「工」運求出第68籤中平籤，「南販珍珠北販鹽，年來幾倍貨財添。勸君止此求田舍，心欲多時何日厭。」廟方解讀，籤詩顯示求籤者近年來四處經商，獲利頗豐，經營得很好，但籤的重點在於「適可而止」，知足常樂才是上上策，一旦心有貪慾，反而不是好事。

至於「農」運則求得第27籤下下籤，「世間萬物各有主，一粒一毫君莫取。英雄豪傑自天生，也須步步循規矩。」意味世上萬物都有主，即使是一小點東西也不要強取豪奪，就算本身天生條件優越，也要按部就班才能有所獲得，無法一蹴可得。廟方建議求得籤者勿投機行事，反而應該按規矩做事，努力經營才能有好結果。

「士」運求出第90籤中平籤，「崆峒城裏事如麻，無事如君有幾家。勸汝不須勤致禱，徒勞生事苦咨嗟。」廟方解讀，事業總是讓人繁忙，能夠像求籤者一樣無事的人家不多，勸人不要過度謀求，只是徒勞多是、苦嘆，各種功名謀求都得不到好結果，只有安份守己為宜。