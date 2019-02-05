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不斷更新／初一走春車潮湧現 國5南向紫爆壅塞

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春節連假走春趣 花蓮處處花海超美

2019-02-05 12:38聯合報 記者王燕華╱即時報導

大年初一天氣不錯，賞花正是時候，花蓮處處花海，大農大富平地森林園區有縱谷最大花海，七星潭四八高地曼波園區波斯菊向遊客招手，想看櫻花中橫公路沿線、壽豐鄉樹湖村都有嫣紅花朵吐露芬芳。

位於花蓮中區光復鄉的大農大富平地森林園區，有13公里長的林間自行車道，配合農曆假期，花蓮林管處打造廣達11公頃的金黃花海，附近還有春節市集，春節期間不打烊，入園遊客可以填飽肚子和購買森林手作藝品，也能添購在地特色伴手禮。

園區除了享受花海美景、騎單車穿梭林間的悠閒外，也可到服務中心，用3張107年9、10月後的發票，換取新年祈福牌，祈求新的一年平安順利。

七星潭是花蓮人氣景點，一旁的四八高地曼波園區，在新春有約1公頃的波斯菊花海綻放，吸引遊客駐足。

另外，花蓮市公所去年底在介壽新村社區花園，種下2萬5000株各式花草，包括四季秋海棠、一串紅、聖誕紅、麗格海棠、薰衣草、萬壽菊等，還搭配灌木、扶桑花與綠籬，營造百花爭妍的景致。

最近路過中橫公路的民眾，已發現枝頭櫻花悄悄綻放；花蓮還有一處賞櫻花的熱門地點，就在壽豐鄉樹湖村。

樹湖村早年是豐田玉礦區，在礦業沒落後人口外移，目前村民約300人，當地樹湖愛鄉協進會獲得水保局農村再生計畫支持，10多年來種下逾3萬棵櫻花，除了台灣山櫻花、八重櫻，還有日本富士櫻與吉野櫻，花季期間相互爭妍，這裡除了賞花，也可以走步道，很適合春節走春踏青。

花蓮大農大富平地森林園區有縱谷最大的黃金花海。圖／花蓮林管處提供
花蓮大農大富平地森林園區有縱谷最大的黃金花海。圖／花蓮林管處提供
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花蓮七星潭旁的四八高地，波斯菊迎風搖曳向遊客招手。記者王燕華／攝影
花蓮七星潭旁的四八高地，波斯菊迎風搖曳向遊客招手。記者王燕華／攝影
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花蓮市公所在介壽新村社區花園打造迷人花海。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在介壽新村社區花園打造迷人花海。圖／花蓮市公所提供
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花蓮七星潭旁的四八高地，波斯菊迎風搖曳向遊客招手。記者王燕華／攝影
花蓮七星潭旁的四八高地，波斯菊迎風搖曳向遊客招手。記者王燕華／攝影
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櫻花中橫公路春節
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