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大年初一遊宜蘭 來蘇澳轉運站拿轉運金

2019-02-05 10:34聯合報 記者羅建旺╱即時報導

大年初一到宜蘭，快來蘇澳轉運站拿轉運金！

蘇澳可以泡冷泉、拜媽祖、呷海產、賞海景，農曆新年第一天，蘇澳鎮公所結合知名市集、在地藝文團隊及趣味桌遊，熱鬧迎接各地遊客及返鄉遊子們，在蘇澳轉運站廣場設好運市集，搭乘大眾運輸到蘇澳的遊客，可以憑票根，兌換50元轉運金，到好運市集消費換好運。

蘇澳鎮長李明哲指出，為吸引各地遊客於過年期間停留蘇澳，並為蘇澳增添新年觀光新去處，今年推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，號召在地文創青年、伴手禮商家，美食小吃及手工藝師等組成轉好運市集，結合在地藝文團隊、街頭藝人每日精彩表演，期望為蘇澳觀光注入活力，更建立新年期間蘭陽地區觀光新熱點。

蘇澳好運市集今天下午2點開幕，一直到下午5時，同時，明天（6日到9日）的上午10點到下午5點開放，活動期間除了多元藝文街頭表演、親子趣味桌遊換贈品，好歹運史巴豆遊藝等活動，市集部分則邀請蘇澳在地甜點、飲品、蛋糕、皮雕及原木燒等手工藝商家聯合展攤，還有胖卡餐車、新住民點心、在地小吃、海味美食、伴手禮等豐富商品，讓遊客吃的開心、逛得盡興。

為鼓勵外地旅客搭乘大眾交通運輸工具來蘇澳遊玩，在活動期間，凡憑火車或客運票根即可摸彩「轉運金」，轉運金為50元市集消費劵，每日限量200份。

鎮公所還建議民眾在逛完市集後，也可從蘇澳轉運站搭乘綠28線國光客運前往南方澳，也可搭乘121線大都會客運、與122線國光客運，分別到東澳與南澳火車站，適合全家人在新春期間安排兩天一夜的蘇澳輕旅行，利用搭乘火車及客運悠閒欣賞旅途風景，避免新春期間飽受塞車之苦。

為慶祝市集開幕，今天將邀請知名在地團隊「聖湖社區樂齡非洲鼓隊」及「蘇西社區舞獅隊」熱鬧開場，為各界送上新年祝福，

蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地...
蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地文創青年、伴手禮商家，美食小吃及手工藝師等組成搭乘大眾運輸到蘇澳的遊客，可以憑票根，兌換50元轉運金，到好運市集消費換好運。圖／蘇澳鎮公所提供
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蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地...
蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地文創青年、伴手禮商家，美食小吃及手工藝師等組成搭乘大眾運輸到蘇澳的遊客，可以憑票根，兌換50元轉運金，到好運市集消費換好運。圖／蘇澳鎮公所提供
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蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地...
蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地文創青年、伴手禮商家，美食小吃及手工藝師等組成搭乘大眾運輸到蘇澳的遊客，可以憑票根，兌換50元轉運金，到好運市集消費換好運。圖／蘇澳鎮公所提供
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蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地...
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蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地...
蘇澳鎮公所推出「2019蘇澳迎金豬轉好運活動」，在蘇澳轉運站設好運市集，號召在地文創青年、伴手禮商家，美食小吃及手工藝師等組成搭乘大眾運輸到蘇澳的遊客，可以憑票根，兌換50元轉運金，到好運市集消費換好運。圖／蘇澳鎮公所提供
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蘇澳新年
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