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高嘉瑜回老家當店員生意差 網笑「應是穿不夠辣」

2019-02-04 17:48聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

今天是除夕，不少民眾都回家團圓圍爐，台北市議員高嘉瑜也不例外，今返回基隆老家，由於家人在基隆信義市場旁開百貨行，高嘉瑜則是充當一日店員，幫忙顧店。

不過高嘉瑜卻在臉書上表示，自己擔任一日店員，但是都沒人來光顧，並趁機打廣告，強調百貨行裡棉被、床單、內衣、化妝品等百貨用品都有喔，還說百貨行就在基隆市信義市場旁。

高嘉瑜的發文也立刻引來網友留言，有網友說「沒做鬼臉，肯定沒人來」，還有網友笑說「應是穿不夠辣」。

今天是除夕，不少民眾都回家團圓圍爐，台北市議員高嘉瑜也不例外，今返回基隆老家，由...
今天是除夕，不少民眾都回家團圓圍爐，台北市議員高嘉瑜也不例外，今返回基隆老家，由於家人在基隆信義市場旁開百貨行，高嘉瑜則是充當一日店員，幫忙顧店。圖／擷取自高嘉瑜臉書
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