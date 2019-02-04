高嘉瑜回老家當店員生意差 網笑「應是穿不夠辣」

2019-02-04 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



今天是除夕，不少民眾都回家團圓圍爐，台北市議員高嘉瑜也不例外，今返回基隆老家，由於家人在基隆信義市場旁開百貨行，高嘉瑜則是充當一日店員，幫忙顧店。

不過高嘉瑜卻在臉書上表示，自己擔任一日店員，但是都沒人來光顧，並趁機打廣告，強調百貨行裡棉被、床單、內衣、化妝品等百貨用品都有喔，還說百貨行就在基隆市信義市場旁。