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除夕至初三上班工資加倍 打工族時薪300起跳

2019-02-03 15:23聯合報 記者戴永華╱即時報導

農曆春節假期即將到來，宜蘭縣政府勞工處提醒雇主，依勞基法規定，2月4日(除夕)至2月7日(初三)4天為國定假日，依法應給予休假，薪資照給。雇主如果徵得勞工同意於農曆除夕至大年初三出勤，工資應依法「加倍」發給；如果假日適逢勞工的例假或原排定的休息日，事業單位應再給予「補假」日數。

勞工處表示 ，近年來產業結構變遷，部分事業單位或因行業特性需員工於休假日出勤，如果是經過勞工同意出勤，工資應加倍發給，即原本照給的工資外，需再加發一日工資。

雇主如欲將上述勞工的休假日與其他工作日對調，須經勞資雙方協商同意後才行，經調移後的原休假日已算是工作日，沒有加倍發給工資問題，提醒雇主應確實將調移實施的休假日權益讓勞工知悉，以免誤解。

另外針對時薪的「打工族」，過年期間常有事業單位僱用計時制人員，因應人手不足，勞工處提醒業者，目前基本工資時薪是150元，所以計時人員於春節假期(2月4日至2月7日)出勤工作的時薪，至少要300元起跳，才合法。

勞工處提醒事業單位依法辦理，以免觸法，違者可以裁罰2萬至100萬元，並公布事業單位名稱。

◎春節假期上班的勞工權益：

●勞工可放假，且雇主須照給工資。

●雇主徵得勞工同意後出勤，須給加倍工資或給予補假。

●打工族同樣適用此規定，上班者可領2倍時薪。

農曆除夕至大年初三為國定假日，雇主如果要求勞工出勤，工資應加倍發給，打工族時薪至...
農曆除夕至大年初三為國定假日，雇主如果要求勞工出勤，工資應加倍發給，打工族時薪至少300元起跳。本報資料照
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春節打工薪資
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