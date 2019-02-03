從沙拉油桶到紅外線 脫線讓桶子雞進入都市

2019-02-03 14:47 中央社 台東縣3日電



脫線人生系列2 20年前的台東鄉村烤肉桶子雞，現在不僅被飯店拿來當招牌美食，且經過「脫線」父子的改良，烤具從沙拉油桶進化到紅外線，也讓桶子雞走進都市家庭。

香噴噴，外皮酥脆，裡面肉質彈性滴汁，這是第三代的科技燜燒桶，燜烤出來的桶子雞，比第一代沙拉油桶烤出來的桶子雞，還要成功、完美。

台東縣鹿野鄉台9線初鹿橋頭的脫線牧場，客人一波接著一波，第二代接班人、藝人脫線（陳炳楠）的兒子陳嘉成向遊客介紹「國際雞場」桶子雞特色，不時傳來笑聲，「雞長」陳嘉成的風趣，不輸諧星父親脫線。

脫線牧場將20幾年前台東鄉村戶外烤肉才看到的「桶子雞」搬到餐桌上，開始了脫線的桶子雞王朝。桶子雞，從台東脫線牧場的「國際雞場」，到全台遍地開花，到處可看到。

陳嘉成說，他和父親脫線民國82、83年到台東時，剛開始務農、養羊都失敗，接著養雞又賣不出去。後來看到原住民部落的桶子雞蠻有創意，於是在鹿野鄉初鹿橋頭的脫線牧場開始賣桶子雞。

第一代的桶子雞很簡單，將要烤的雞放在地面，用沙拉油桶蓋著，桶子旁邊升火燜燒。但是，因為看不到雞，經常會燒焦，於是他們將桶子翻過來，將雞放到桶子裡面，然後加活動蓋子，蓋子掀起就能看到雞肉是否熟了。

民國95年左右，桶子雞成為台東的特色美食，風靡全台，脫線牧場每到例假日，從外縣市遠道而來的遊覽車不斷湧入脫線牧場，連續假期和春節，要動用員警執行交管，遊客很好奇，要看看國寶脫線桶子裡賣的是什麼玄「雞」。

陳嘉成說，不僅業者，連台東泰源技訓所的收容人也看到商機，於是研發出第二代鋼鐵打造的多功能燜燒桶，可以用木材燒烤，也可用木炭燜燒。市場反應很好，收容人不斷改良後，不僅可燜雞、鴨、香腸等肉類外，還可兼具煮湯、烤肉、炒菜等多用途。

泰源技訓所的燜燒桶民國96年上市，造成轟動，短短9個月就賣出4460個。五金業者也搭上這股風潮，幾乎每家業者都有在賣，「桶子雞燒遍全台東」。

不過，陳嘉成說，桶子雞雖然家喻戶曉，但卻進不了家庭，因為都會區屋內無法燒木材和木炭。民國100年後，父親脫線慢慢卸下擔子，他接手「國際雞場」當「雞長」後，開始思考如何讓桶子雞走進都市家庭。

都市家裡無法升火，或者是外縣市朋友沒辦法像台東這麼容易撿到木材拿回家升火，該怎麼辦，唯一的方法是改變燜燒桶。

於是陳嘉成研發了第三代、插電式紅外線燜燒桶，體積比一般電鍋小。他說，將雞放入鍋內，調整好時間，按下電源，「出去買菜，40分鐘後回來，外皮酥脆、肉質有彈性的烤雞就可上桌了」，無煙、環保又美味。

陳嘉成說，第三代燜燒桶雖然7、8年前就誕生，但因當時網路運用還不是很發達，因此沒有大力推廣，直到這1、2年，網路的運用成熟，他才開始申請專利、生產，讓饕客能在屋內烤桶子雞。

桶子雞，原本是台東鄉下不起眼的烤肉，脫線父子獨具眼光，讓它成為台東特色美食，接著風靡全台，現在到處可見桶子雞、甕仔雞的美食店，甚至，成為知名餐廳的招牌菜，也因為燜燒桶的進化，讓桶子雞可以輕鬆走進都會區家庭。