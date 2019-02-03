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從諧星到雞長 脫線人生舞台下更精彩

2019-02-03 14:47中央社 台東縣3日電

脫線人生系列1（中央社記者盧太城台東縣3日電）「啊～青春嶺 青春嶺頂自由行。」「歹勢啦，身體不是很好，就陪大家唱青春嶺這首台語歌就好。」87歲的脫線，因去年3月的一場大病後，現在旁邊必須有人照顧。

不過，只要一聽到客人喊「國寶，脫線，在嗎？」他就會瞪大眼眼睛，打起精神放下麥克風，在女傭的攙扶下，走出大廳回到泡茶室休息，陪客人唱一首。

諧星脫線（陳炳楠），25年前急流勇退，走下五光十色的舞台，隱身台東經營脫線牧場，當起「國際雞場」的「雞長」，許多人會問「脫線，你演戲演了4、50年，為何到台東來養雞」。

脫線說，演藝圈打滾了50年，看盡藝人風花雪月，人情冷暖，人生百態，「人無千日好，花無百日紅」，老一輩的藝人晚景淒涼，他60歲了也應該為自己的家庭、小孩著想，「飽時要記得夭（餓）時」。

剛好當時和他配合的製作人也到美國，所以他就跟著退休。民國82年左右，決定帶著全家到台東打拚。

脫線說，他在鹿野鄉台9線初鹿大橋北端橋頭，買一塊地，「便宜的讓人不敢相信，一坪地比一坪榻榻米還便宜」，他買了1、20公頃；不過，後來才知道那塊地是很貧脊的砂石地。

剛開始種椰子，種了將近2000棵，最後只剩下2棵；後來改種木瓜，又得到病毒，無法採收。「既然這塊地不適合農作，那就改畜牧」，於是養了近百頭母的台灣土羊，自己割草、餵食，但土羊嬌小，肉不多，有人建議他引進國外的公羊交配。

「沒想到是一場惡夢」，脫線說，他買進2隻公羊，負責交配，不到1個星期，2隻公羊忽然癱瘓，獸醫師看了說，「全部都是母羊，只有2隻公羊，難怪會癱瘓，牠們活不久了」，果然，1個月後，2隻公羊「精盡而亡，也算死得開心」，他的牧羊場也宣告結束。

「演的是喜劇，沒想到真實生活都是悲劇」。脫線欠下一屁股債，但悲劇還繼續上演。脫線說，拚最後一次了，決定養雞，自己動手砌牆、焊接、蓋雞舍，興建「脫線牧場」，沒想到第一年就碰上颱風，「全部又被老天爺沒收了」。

「我又沒害人，做壞事」，脫線說，他不服輸，於是貸款重來。雞，養成功了，正開心地等雞販來收購，沒想到雞販「這隻雞摸一摸，那隻雞捏一捏」，結果說，太瘦，不買了，又是一個晴天霹靂。

脫線決定，自己養自己賣，推出「讚鬥雞」品牌，喊出「脫光衣服，帶出場，加50元」。發揮他的喜感天分，許多遊客都被他的行銷噱頭吸引。

他說，有一天忽然警察找上門，警察說，有人檢舉他經營色情行業，「我有聽沒有懂」；警察指著「帶出場250元，脫光衣服加50元」的招牌，他才恍然大悟。他向警察解釋，「脫光衣服」的意思是幫忙殺雞，毛拔光光，要加50元。

脫線說，剛開始賣雞還是虧錢，九二一大地震重創台中，他看到「還有人比我還慘」，於是帶50隻雞到災難現場，煮給那些失去家園和辛苦的搶救人員吃，被媒體發現報導，外界才知道原來脫線在台東養雞，「讚鬥雞」從此聲名大噪。

脫線的「讚鬥雞」從2萬隻到20萬隻，也從地方的「雞場」，變成「國際雞場」；「笑匠」變成「雞長」，奮鬥了10年，開始轉虧為盈。

接著脫線擴大規模，經營餐廳。脫線說，剛開始是親朋好友到台東找他，他殺雞和煮一些野菜招待，但大家都說「好吃」，於是就這樣1桌、2桌開始經營餐廳，並且主打「桶子雞」。

從此脫線的人生從悲劇又回到喜劇，桶子雞成為全台美食，脫線創造了「桶子雞」王朝。

脫線說，剛到鹿野時，許多人搖頭說「脫線遲早穿條內褲回台北」。但是，20幾年了，脫線還在鹿野，「做人偶而脫線可以，但是做事要有決心」。

台東警察衣服
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