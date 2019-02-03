暖冬影響花開稀落 初鹿牧場、金針山櫻花花期延後

2019-02-03 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



受暖冬影響，台東地區櫻花花開稀落，兩大賞櫻勝地台東太麻里金針山區的青山農場周邊、初鹿牧場的櫻花花期落在春節後，且花期可能延續到3月初；另，初鹿牧場今年持續推出福袋，最大獎是1頭小公牛，噱頭十足。

春節9天連假今天第二天，台東地區雖已有不少遊客，但尚未湧大量人潮，南迴公路、東部海岸公路、花東縱谷公路未見車潮，路況順暢，加上連日台東地區艷陽高照，部分民眾趁著過年前戶外踏青，不過，民眾有點小失望，就是初鹿牧場的櫻花只開了約5成；金針山上的的櫻花也開得很稀落。

初鹿牧場副理張妤嘉指出，牧場是在2013年移植台北觀音山私人種植的老櫻花樹，由於是富士櫻嫁接河津櫻花品種，所以園區裡可看到桃紅、粉紅2種不同顏色櫻花；原本一月就該盛開的櫻花目前只開5成，部分含苞待放，預期春節期間花況會好些，且花期會持續到2月底，3月初。

張妤嘉表示，初鹿牧場從5日（大年初一）至10日推出「祝福一整年‧金豬賀歲」抽福袋活動，頭獎是超萌小公牛1隻、2獎是「浩克界很大」的大豬、3獎是小豬，每天限量250份，祝福遊客好運到。