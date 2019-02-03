親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

買樂透前關鍵小動作… 中大獎的都有做

即時短評／修法遏阻酒駕？乾脆唯一死刑不是更好

暖冬影響花開稀落 初鹿牧場、金針山櫻花花期延後

2019-02-03 12:07聯合報 記者羅紹平╱即時報導

受暖冬影響，台東地區櫻花花開稀落，兩大賞櫻勝地台東太麻里金針山區的青山農場周邊、初鹿牧場的櫻花花期落在春節後，且花期可能延續到3月初；另，初鹿牧場今年持續推出福袋，最大獎是1頭小公牛，噱頭十足。

春節9天連假今天第二天，台東地區雖已有不少遊客，但尚未湧大量人潮，南迴公路、東部海岸公路、花東縱谷公路未見車潮，路況順暢，加上連日台東地區艷陽高照，部分民眾趁著過年前戶外踏青，不過，民眾有點小失望，就是初鹿牧場的櫻花只開了約5成；金針山上的的櫻花也開得很稀落。

初鹿牧場副理張妤嘉指出，牧場是在2013年移植台北觀音山私人種植的老櫻花樹，由於是富士櫻嫁接河津櫻花品種，所以園區裡可看到桃紅、粉紅2種不同顏色櫻花；原本一月就該盛開的櫻花目前只開5成，部分含苞待放，預期春節期間花況會好些，且花期會持續到2月底，3月初。

張妤嘉表示，初鹿牧場從5日（大年初一）至10日推出「祝福一整年‧金豬賀歲」抽福袋活動，頭獎是超萌小公牛1隻、2獎是「浩克界很大」的大豬、3獎是小豬，每天限量250份，祝福遊客好運到。

太麻里金針山向來台東知名賞櫻勝地，特別是集中在青山農場周邊，青山農場青農蔡政銘說，農場周邊有八重櫻、牡丹櫻、粉紅佳人等多種櫻花品種近8百株，花色從桃紅、粉紅、豓紅都有，原該1月初開花，因暖冬影響，目前金針山上櫻花開得零零落落，預期7至10天後會陸續盛況，且預測2月中旬到3月初花況會比較好。

初鹿牧場櫻花開了約5成，預期春節期間花況更好。記者羅紹平／攝影
初鹿牧場櫻花開了約5成，預期春節期間花況更好。記者羅紹平／攝影
分享
初鹿牧場櫻花開了約5成，預期春節期間花況更好。記者羅紹平／攝影
初鹿牧場櫻花開了約5成，預期春節期間花況更好。記者羅紹平／攝影
分享
台東縣太麻里金針山向來台東賞櫻勝地，但今年受暖冬影響櫻花至今開得很零星，預期7到...
台東縣太麻里金針山向來台東賞櫻勝地，但今年受暖冬影響櫻花至今開得很零星，預期7到10天後才會盛開。圖／蔡政銘提供
分享
初鹿牧場今天有不少遊客入園踏青賞櫻及品嘗場內生產的鮮乳。記者羅紹平／攝影
初鹿牧場今天有不少遊客入園踏青賞櫻及品嘗場內生產的鮮乳。記者羅紹平／攝影
分享

櫻花牧場台東
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

花蓮新年大紅包 1.5萬元幼教券延伸2～4歲

2019-02-03 00:19

汰換設備節能 旅館月省2萬電費

2019-02-03 00:00

除塵蟎達人 吸出新事業

2019-02-02 22:47

0206花蓮震災捐款27億 善款運用受關注

2019-02-02 14:54

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47

台東返鄉列車 饒慶鈴北上發紅包袋

2019-02-02 10:35

過期吐司、壞鞋通通捐 社福團體忙昏頭

2019-02-02 08:02

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

經營25年 基隆東帝士賣場18日起熄燈

2019-02-01 23:56

預算也被砍…紅磚屋租金 黃春明：可自籌 宜縣府：會解決

2019-02-01 23:16

民間劇團自求生路…唐美雲：我都要拍戲賺錢來養劇團

2019-02-01 23:13

預算被刪 黃春明說重話：蘭陽劇團要徹底整頓

2019-02-01 23:05

「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55

影／黃春明：蘭陽戲劇團不整頓 有經費仍爬不起來

2019-02-01 14:42

流感大作戰！花蓮9醫院春節不打烊

2019-02-01 14:06

向韓國瑜請益 5連霸基隆議員呂美玲宣布選立委

2019-02-01 12:31

花蓮病死豬完成檢體採樣 動防所：48小時內結果出爐

2019-02-01 11:41

基隆最大賣場東帝士2月18日結束 全面超低價出清

2019-02-01 10:38

花蓮壽豐鄉掩埋豬屍 防疫所開挖臟器送驗

2019-02-01 10:11

「謝爸」遺愛193線 花蓮接棒延續特色教學

2019-02-01 00:11

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／神力女超人許淑華月曆美腿逆天 隱藏版海報更閃

2019-02-02 22:03

所長的加料大蒜水餃 警抽中新年不上班

2019-02-02 14:15

美呆了！台南鹽水月津港燈節啟燈秀超驚豔

2019-02-02 19:53

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

福和客運1550、1558路線 交通部准泰樂客運接手

2019-02-02 13:55

張琍敏「崗山之眼」MV 24小時近8萬觀看次數

2019-02-03 00:22

北港武德宮邀80名天師府道眾 為地藏王菩薩安座

2019-02-02 18:42

捕獲2條巨大午仔魚賺3萬元 如同中樂透

2019-02-03 08:29

「那個魚」外酥內軟真好吃 春節到嘉義東石嘗鮮

2019-02-03 08:28

過年不想廢在家？網友最想出國渡假的十大地區

2019-02-03 07:55

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

淡海輕軌收費 首個假日「人進來」

2019-02-03 00:08

佛館「光照大千」今晚試燈 短短300秒氣象萬千

2019-02-02 21:00

春節開車到高雄 路邊停車格4天免費 民營有每小時100元

2019-02-02 23:02

中宮廷劇毒太深？ 他們家族吃飯要翻牌

2019-02-03 08:14

台中700公尺年貨大街！盧秀燕發1688份小紅包

2019-02-02 15:27

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

銀髮族社區開設烘焙坊 退休麵包師傅回鄉貢獻

2019-02-02 13:23

九族櫻花祭開始 穿浴衣搭人力車賞櫻體驗東洋風情

2019-02-02 15:42

「陳小米」從浪浪變網紅 陳其邁用行動關懷流浪動物

2019-02-02 22:47

有愛無礙 金酒買機艙專用輪椅贈金門機場

2019-02-02 18:42

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 17:20

吃過牛奶果？營造老闆用蓋房子理念種水果

2019-02-02 15:20

花海爭豔迎春 過年不怕無聊

2019-02-02 23:06

除夕圍爐是奢侈的夢 老五老基金會溫暖獨居老人

2019-02-02 19:40

東野圭吾作品 連4年蟬聯北市圖借閱冠軍

2019-02-02 19:23

促請韓國瑜選總統 退休校長春聯表心意

2019-02-03 11:16

淡海輕軌連假首日人潮不減 親子趁好天氣踏青

2019-02-02 15:15

帥哥處長敷面膜 敷龍膽石斑還是野薑花隨你挑

2019-02-02 14:42

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 15:48

朱立倫今到新竹發豬紅包袋 3千餘份搶空

2019-02-02 13:51

雲縣斗六花燈展 市長穿200公斤重「變形金剛」迎新春

2019-02-02 22:00

街友宴續辦掏腰包百萬 79歲「刈包吉」：我要辦下去

2019-02-03 11:18

土城柑林埤溝豆干業者排汙 溝水都變白的

2019-02-02 13:06

土地公占用台鐵地 獲允購地解套

2019-02-02 23:22

春節出遊防塞車掃興 十大觀光區替代景點在這

2019-02-03 10:27

中市查緝台中港污染源 首波查獲5家違規廠商

2019-02-02 14:55

老兵凋零 「大我新舍」剩200多退員

2019-02-02 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top