水墨畫豬20多年千餘幅 他從寫實到抽象豬豬成群開畫展

2019-02-03 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



朱源清是國內少數專門畫豬的水墨畫家，他在文化中心展出30幾幅畫作，昨天開幕，不少民眾到場參觀，從寫實到抽象，各種形式的豬都有。朱源清說，他鍾情於豬，因此一直以來，以水墨畫豬已20多年，畫了超過千幅的豬。

這次的展覽的作品，有自然風的豬動物創作，山水點景式的豬動物融入水墨之中，表現美感與可愛的形象。也有以剪影表現獨特光影的效果，營造早期對豬舍特有的印象，並加入自由噴點技術，增添藝術創作的豐富性。

朱源清說，他以造形原理，運用設計概念，創造出方塊豬及抽離部份豬造形組合創作，以達到新視覺圖像的產生，由具象到抽象的創作歷程，表現豬的多種可能性。

朱源清表示，多年來研究活生生的豬，也參考諸多歷史相關豬的文献、畫作與現代中外名家作品等資料，並曾請益養豬研究學者，專業實際的養豬工作人員等，經由上述對豬動物系統性研究與理解，從現實豬動物觀察與名家藝術創作手法，滋養豬繪畫藝術創作的泉源，以多面向的方式創作，一點一滴淬鍊豬藝術創作表現，實驗創造諸多的可能性，以求產生藝術創新的形式，讓觀者在欣賞畫作同時，啟發藝術創作與其他相關的思考，豐富美的視覺與心靈世界。

他說，豬在現今慢慢從人心目中改變了，像國外有人專門培養迷你豬，可愛又討人喜歡，而對近代醫療實驗的貢獻也相當大，國人民俗慶典也少不了，在經濟上更是重要畜牧物種，並且高級食材松露只有豬找得到，所以豬真是聰明又可愛的動物，老實說豬不一定需要人，但人一定需要豬。今年就是豬年，希望大家重新審視豬動物，認識到豬的美。