花蓮觀光補助 業者見隱憂縣府重包裝行銷

2019-02-02 15:35 中央社 花蓮縣2日電



花蓮大地震後衝擊觀光業，政府接連推出活動給予補助，雖立竿見影看到遊客熱絡響應，但觀光業者憂心如溫水煮青蛙；縣府則是積極營造友善觀光環境，利用自然資源優勢包裝行銷。

2018年0206地震重創花蓮各產業，經搶救、救助、復原等重建災後工作，一年來陸續進行，逐漸復原；花蓮是觀光大縣，天災嚴重影響觀光業。

為此，去年二月底交通部觀光局祭出三三五五補助方案政策，吸引國人到花蓮旅遊，超過一萬人申請，對花蓮觀光的復甦注入強心針。之後觀光局推出「前進宜花東．高屏暖冬遊」補助，最後全台都適用。

花蓮民宿協會理事長陳秉忠受訪表示，當政府的補助成為常態性，雖然短期看似有效，但長遠來看是有隱憂的，恐淪為惡性循環；業者若沒更努力，讓服務等各方面提升，當補助沒有了，恐怕也沒客人了。

陳秉忠指出，0206地震後，嚇跑觀光客，觀光局及時推出「三三五五」旅宿活動，讓去年3月至6月維持3到4成的住宿率；撐到暑假結束，10月又發生普悠瑪翻覆事故，11、12月原本就是淡季，且暖冬遊補助全台都享有，台中花博、「高雄韓流」吸走遊客，讓生意掉7成。

花蓮旅宿業者自力救觀光，去年向台鐵承租一列普悠瑪號「洄瀾之心」，原本想整合服務，但受到0206大地震以及普悠瑪翻車事故，影響觀光景氣，日前認賠800多萬元「不玩了」。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，每年來台觀光人次突破1000萬，但花蓮地區旅館業者卻「無感」，實質營業額並未受益。因此花蓮2000多家合法旅宿業與台鐵合作，將一列普悠瑪號取名「洄瀾之心」，以「車加酒」方式營運，盼能拯救慘澹的花蓮觀光。但數月來平均搭乘率只有5成，因此決定提前解約。

從花蓮翰品酒店總經理被延攬擔任花蓮縣政府觀光處長的唐玉書受訪說，去年雖遭遇地震，但翰品酒店住房率卻逆勢成長，創下成立30年來新高，年度平均住房率逾7成。她認為是抓住特色行銷成功。

唐玉書指出，政府給予補助，效果立竿見影，但終有結束的一天。唯有利用優勢，才能吸引眾人的眼球、進而展開行動，像是最近推出「到花蓮大口呼吸」活動就是一例。未來推展花蓮觀光，將以文化、美食、運動、宗教、浪漫5大主題包裝行銷。

她說，花蓮擁有豐富的自然景觀、獨特的地形風貌及多元的人文氣息，是台灣觀光發展的一塊瑰寶；氣勢磅礡的太魯閣國家公園、阡陌縱橫的花東縱谷平原、廣達1000公頃的瑞穗溫泉區、壯闊的太平洋美景，以及多元文化的原住民族群，加上機場及海港，都是花蓮優勢條件。