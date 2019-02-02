徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣102年起，每位4到6歲的幼兒，享有就讀公立幼兒園免學雜費、就讀私立幼兒園1萬5000元幼兒教育券補助，縣長徐榛蔚宣布，今年第2學年度開始，補助向下延伸到2歲，意即每位2到6歲的幼兒，若就讀未加入準公共化的私立幼兒園，每學期也享有1萬5000元幼兒教育券補助。

縣府教育處指出，未加入準公共化的私立幼兒園，家長每學期須付學費大約1萬5000元，加上每月7000、8000元不等的學雜費，等於家長每月要支付約1萬元學雜費，而公立幼兒園不收學雜費，中央也保障讓幼兒就讀準公共化幼兒園的家長，每月收費不超過4500元，以及讓幼兒就讀非營利幼兒園的家長，每月收費不超過3500元。

花蓮縣府102年起推動「花蓮縣公立幼兒園免學雜費補助」計畫及「花蓮縣私立幼兒園幼兒教育券補助」計畫，就讀公、私立幼兒園均享有減免學費福利；若設籍在花蓮，並就讀縣內公立幼兒園的4到6歲幼兒，其學雜費、活動費、材料費、午餐費及點心費均由縣府補助，另就讀私立幼兒園的4到6歲幼兒，每學期也享有1萬5000元幼兒教育券補助。

縣長徐榛蔚說，今年加碼向下延伸到2歲幼兒，原則上運用現有的幼生管理系統，由私立幼兒園送件、審核，並由縣府稽核確認後，撥放經費，盼提升幼生入園率，讓家長專心工作。