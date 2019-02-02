親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林書豪全場沉寂 出賽時間減半是為交易鋪路？

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣102年起，每位4到6歲的幼兒，享有就讀公立幼兒園免學雜費、就讀私立幼兒園1萬5000元幼兒教育券補助，縣長徐榛蔚宣布，今年第2學年度開始，補助向下延伸到2歲，意即每位2到6歲的幼兒，若就讀未加入準公共化的私立幼兒園，每學期也享有1萬5000元幼兒教育券補助。

縣府教育處指出，未加入準公共化的私立幼兒園，家長每學期須付學費大約1萬5000元，加上每月7000、8000元不等的學雜費，等於家長每月要支付約1萬元學雜費，而公立幼兒園不收學雜費，中央也保障讓幼兒就讀準公共化幼兒園的家長，每月收費不超過4500元，以及讓幼兒就讀非營利幼兒園的家長，每月收費不超過3500元。

花蓮縣府102年起推動「花蓮縣公立幼兒園免學雜費補助」計畫及「花蓮縣私立幼兒園幼兒教育券補助」計畫，就讀公、私立幼兒園均享有減免學費福利；若設籍在花蓮，並就讀縣內公立幼兒園的4到6歲幼兒，其學雜費、活動費、材料費、午餐費及點心費均由縣府補助，另就讀私立幼兒園的4到6歲幼兒，每學期也享有1萬5000元幼兒教育券補助。

縣長徐榛蔚說，今年加碼向下延伸到2歲幼兒，原則上運用現有的幼生管理系統，由私立幼兒園送件、審核，並由縣府稽核確認後，撥放經費，盼提升幼生入園率，讓家長專心工作。

幼兒若符合中低收入、原住民幼童托教、身心障礙幼童就學等條件，可向中央申請補助，教育處表示，其向中央申請的補助款額，若小於縣府發放的幼兒教育券1萬5000元，差額由縣府支付。

花蓮縣長徐榛蔚宣布，今年第2學年度開始，「花蓮縣公立幼兒園免學雜費補助計畫」及「...
花蓮縣長徐榛蔚宣布，今年第2學年度開始，「花蓮縣公立幼兒園免學雜費補助計畫」及「花蓮縣私立幼兒園幼兒教育券補助計畫」向下延伸到2歲，意即每位2到6歲的幼兒，若就讀未加入準公共化的私立幼兒園，每學期也享有1萬5000元幼兒教育券補助。圖／聯合報系資料照
分享

幼兒園徐榛蔚
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

台東返鄉列車 饒慶鈴北上發紅包袋

2019-02-02 10:35

過期吐司、壞鞋通通捐 社福團體忙昏頭

2019-02-02 08:02

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

經營25年 基隆東帝士賣場18日起熄燈

2019-02-01 23:56

預算也被砍…紅磚屋租金 黃春明：可自籌 宜縣府：會解決

2019-02-01 23:16

民間劇團自求生路…唐美雲：我都要拍戲賺錢來養劇團

2019-02-01 23:13

預算被刪 黃春明說重話：蘭陽劇團要徹底整頓

2019-02-01 23:05

「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55

影／黃春明：蘭陽戲劇團不整頓 有經費仍爬不起來

2019-02-01 14:42

流感大作戰！花蓮9醫院春節不打烊

2019-02-01 14:06

向韓國瑜請益 5連霸基隆議員呂美玲宣布選立委

2019-02-01 12:31

花蓮病死豬完成檢體採樣 動防所：48小時內結果出爐

2019-02-01 11:41

基隆最大賣場東帝士2月18日結束 全面超低價出清

2019-02-01 10:38

花蓮壽豐鄉掩埋豬屍 防疫所開挖臟器送驗

2019-02-01 10:11

「謝爸」遺愛193線 花蓮接棒延續特色教學

2019-02-01 00:11

花蓮壽豐溪床出現病死豬 動防所1日開挖採樣送驗

2019-01-31 23:22

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

善心湧入 桃園市府助5歲小遊民實現上學夢

2019-02-01 14:43

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

就因輸這1票 村長慘遭苛扣3年事務補助費156萬

2019-02-01 14:42

六福村慶40歲 你可以免費暢遊只要你有40...

2019-02-01 14:06

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

六都首長好感度第一名是誰？黃偉哲：應是鄭文燦

2019-02-01 13:45

「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

正妹警巡邏見老翁獨坐分隔島 助包紮幫找家

2019-02-01 14:45

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

台中敬老卡爭議 2計程車隊抵制不加入

2019-02-01 15:54

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49

活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26

影／高雄崗山之眼春節復園 上山車輛有管制

2019-02-01 14:38

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

侯友宜感冒 年前最後上班日3副市長代辭歲

2019-02-01 14:11

影╱紫南宮春節每天湧入10萬人 只需30名志工全靠這招

2019-02-02 10:45

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

高雄市海洋局長懸缺 傳由新北市府顧問趙紹廉出任

2019-02-01 13:52

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

劣！道路竟變廢家具棄置場 成竹市「最美麗風景」

2019-02-01 13:45

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

影／這個Coser超資深 還打造「懷舊電影館」藏山區

2019-02-01 17:38

春節何處去？全台國家公園遊玩攻略看這裡！

2019-02-01 13:10

避談「韓國瑜」 蔡英文體驗三貂角燈塔互動遊戲

2019-02-01 17:25

徐耀昌發福袋向員工賀年 年初一拜廟分送民眾

2019-02-01 14:37

不滿圖利特定對象 台中2計程車隊抵制刷敬老卡

2019-02-01 22:31

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top