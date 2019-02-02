過年流汗剷肉！宜蘭國民運動中心初二到初五縣民半價

2019-02-02 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



春節也要運動！宜蘭縣政府昨天宣布，宜蘭國民運動中心在大年初二至初5（2月6日到2月9日）期間，凡宜蘭縣民只要出示身分證件，即可享有全館半價優惠（體適能中心35元、游泳池50元、桌球桌50元/面/小時、羽球場245元/面/小時、籃球場950元/面/小時）。

縣府指出，國民運動中心去年11月正式營運，提供多元專業的運動課程、舒適場館空間，相關課程如各式球類、游泳、幼兒、瑜珈、TRX、肌力、飛輪、空中瑜珈及舞蹈等，游泳池包含兒童池、spa水療按摩池、冷熱水池及蒸氣烤箱，體適能中心規劃有氧心肺區、自由重量區以及提供專業的機械式器材，皆採用最新高級健身設備。

籃、羽球為主的綜合球場，包含專業排燈、楓木地板、空調以及盥洗設備等，中心也有攀岩場、餐飲部及販賣部等，適合35好友，或闔家一同參與休閒運動。

縣府指出，抓準民眾於年節期間大魚大肉後容易攝取過多脂肪及蛋白質，透過優惠價格刺激運動意願，邀請大家一同增肌減脂，以更棒的身心及體態開啟新的1年。

除了新春檔期優惠外，運動中心也將於年後配合連續假期推出相關優惠活動，並且於3、4月份推出運動課程買1送1、游泳池及體適能中心月票買3個月贈送1個半月等方案，真正落實平價高品質的運動場館之定位。宜蘭國民運動中心地址在宜蘭縣宜蘭市公園路66號，電話：(03)9254566。

官方網站：https://yilansports.com.tw