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春節9天連假天氣、怎麼穿衣？一張圖秒懂

迎新春／這些事不能做！ 農曆過年禁忌盤點

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00聯合報 記者游明煌╱即時報導

交通部觀光局北觀處為迎接春節到來，近期完成情人湖公園基隆意象粉刷工程，除讓已經退色的金雞再展雄風外，其中雞蛋部分特別彩繪生長於情人湖的在地植物，讓遊客耳目一新。

雞蛋部分特別彩繪生長於情人湖的在地植物，包括從情人湖淺山森林的降真香、台灣特有的尖葉楓、每年花期在 1~2 月的細葉山茶、瀕臨滅絕的維管束植物施丁草，還有生長於山坡上的艷紅鹿子百合、分布低海拔森林裡的山黃梔、野鴉椿、小毛氈苔等特色物種，呈現情人湖公園的在地性。

另外，和平島公園OT廠商宏岳國際有限公司，繼去年12月推出雷達站咖啡、藍石謐境與樂品喜塘三處室內用餐空間之後，特別推出外帶小棧，分別為遊客中心1樓外「點點營地」的炸物車及潛艇堡車，以及遊客中心 2 樓大露臺的「珊瑚漫食」和風料理，園區內並規畫有用餐區，讓遊客可以一邊欣賞美景，一邊品嘗美食。

為讓來訪的遊客取得開春好彩頭，園方更推出滿額抽獎送好禮的活動。凡於遊客中心 1樓累積消費滿1500 元者可參加抽獎，最大獎更可獲得價值超過3000元以上的福袋。初一到初六上午10點至下午5點提供和一路停車場至和平島公園的短程免費接駁服務。

和平島公園特別推出外帶小棧，分分別為遊客中心1樓外「點點營地」的炸物車及潛艇堡車...
和平島公園特別推出外帶小棧，分分別為遊客中心1樓外「點點營地」的炸物車及潛艇堡車，以及遊客中心 2 樓大露臺的「珊瑚漫食」和風料理。圖／北觀處提供
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情人湖公園基隆意象粉刷工程，除讓已經退色的金雞再展雄風外，其中雞蛋部分特別彩繪生...
情人湖公園基隆意象粉刷工程，除讓已經退色的金雞再展雄風外，其中雞蛋部分特別彩繪生長於情人湖的在地植物，讓遊客耳目一新。圖／北觀處提供
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情人湖公園基隆意象粉刷工程，除讓已經退色的金雞再展雄風外，其中雞蛋部分特別彩繪生...
情人湖公園基隆意象粉刷工程，除讓已經退色的金雞再展雄風外，其中雞蛋部分特別彩繪生長於情人湖的在地植物，讓遊客耳目一新。圖／北觀處提供
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雞蛋和平島福袋
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