基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部觀光局北觀處為迎接春節到來，近期完成情人湖公園基隆意象粉刷工程，除讓已經退色的金雞再展雄風外，其中雞蛋部分特別彩繪生長於情人湖的在地植物，讓遊客耳目一新。

雞蛋部分特別彩繪生長於情人湖的在地植物，包括從情人湖淺山森林的降真香、台灣特有的尖葉楓、每年花期在 1~2 月的細葉山茶、瀕臨滅絕的維管束植物施丁草，還有生長於山坡上的艷紅鹿子百合、分布低海拔森林裡的山黃梔、野鴉椿、小毛氈苔等特色物種，呈現情人湖公園的在地性。

另外，和平島公園OT廠商宏岳國際有限公司，繼去年12月推出雷達站咖啡、藍石謐境與樂品喜塘三處室內用餐空間之後，特別推出外帶小棧，分別為遊客中心1樓外「點點營地」的炸物車及潛艇堡車，以及遊客中心 2 樓大露臺的「珊瑚漫食」和風料理，園區內並規畫有用餐區，讓遊客可以一邊欣賞美景，一邊品嘗美食。