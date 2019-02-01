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預算也被砍…紅磚屋租金 黃春明：可自籌 宜縣府：會解決

2019-02-01 23:16聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

作家黃春明的百果樹紅磚屋。 記者羅建旺／攝影
作家黃春明的百果樹紅磚屋。 記者羅建旺／攝影
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蘭陽戲劇團預算被刪，作家黃春明團隊經營的百果樹紅磚屋也傳出縣政府補助的租金預算被砍，面臨存續問題。對此，黃春明昨天說，租金可自籌，但不是為了錢難過，難過的是怕無法繼續在紅磚屋辦藝文活動；宜蘭縣政府則說，會與黃春明續約，繼續給經營，付給鐵路局的租金會協商處理。

宜蘭縣政府向鐵路局承租位在宜蘭火車站前的百果樹紅磚屋，邀請作家黃春明經營，由黃大魚基金會以咖啡館方式協助推廣。因黃春明進駐紅磚屋，藝文界人士頻頻到訪，常辦理講座、音樂會、親子故事，成重要人文聚點，每年紅磚屋98萬元的租金則由縣府補助。

不過，縣府承租百果樹紅磚屋與附近丟丟噹廣場、宜蘭旅遊服務中心等處的租金預算227萬元，在縣議會審查預算時遭刪除。因黃春明經營的紅磚屋，與縣府合約本月28日到期，存續問題引發關切。

黃春明說，一年98萬的經費被砍掉，原想砍掉就砍掉，也沒辦法；想說紅磚屋是鐵路局的，就跟鐵路局洽談承租，沒有縣府98萬元租金的幫忙，就去湊錢，像辦九彎十八拐雜誌十多年，一本50元，有訂戶費用，拿盈餘來支應。

對此，縣府表示，將續與黃春明合作並續約，相關程序已啟動，沒有斷炊問題。至於租金，會和台鐵協商，5月提追加預算，通過後再付。

黃春明咖啡館火車站
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