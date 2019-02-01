「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌今天下午出席由他著作的「市長的口袋食堂」美食書分享會，書中介紹45家基隆美食，林右昌和粉絲吃美食，回憶以前的趣事。林右昌說，每間都蘊含地方故事與豐厚人情味，更是城市人文導覽地圖，歡迎大家年假到基隆逛海港，吃美食，看漂亮海景。

林右昌說，書中美食店充滿基隆人從小到大回憶，都是在人生某個階段會喜歡去的。他舉自己為例，到阿本燒賣都是買1斤燒賣，書中提到女中肉圓，讓他想起唸基中時，和同學聚會去吃時的回憶。他說，這本不只是美食書，還蘊含地方故事與豐厚人情味，更是城市人文導覽地圖，看見基隆風情，也能交到好朋友。

林右昌表示，基隆美食不只在廟口，希望把生活經驗、巷弄美食及基隆人每天會去吃的小吃，彙集成書介紹給大家。林市長也指出，全台美食小吃最著名是南台南，北基隆，基隆美食多樣化，大江南北、異國風味都有，更透露有打算後續出第二本。

分享會上有1名特別來賓，是今年7歲就讀尚仁國小的顏少澤弟弟，他向市長分享，自已經按圖索驥造訪過26家店家，還用標籤註記，更表示最愛是書中提及熊豆咖啡，林右昌當場親自簽名感謝他支持，還問他最愛吃哪幾間。

擔任編輯的黃維君表示，基隆美食小吃非常多，當篩選出45家時心痛一下。在基隆土生土長、擔任書中攝影的高凱新指出，藉這個機會，對基隆好吃的地方、當地週遭人文環境，都有更深入的瞭解。文化局長陳靜萍說，這本書透過集思廣義，讓更多人看到基隆的美食。