流感大作戰！花蓮9醫院春節不打烊

2019-02-01 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣衛生局指出，春節9天連假期間，花蓮慈濟醫院、花蓮慈濟醫院玉里分院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院、衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院、衛生福利部玉里醫院、台北榮民總醫院玉里及鳳林分院，均開設類流感門診，提供身體不適民眾需求。圖／衛生局提供 分享 facebook

疾管署統計，去年10月至今，國內已有超過18人因流感併發重症死亡，而花蓮近日急診流感就診率12.71％，略高於全國12.45％，縣衛生局於明天開始的春節9天連假，已協調縣內9家醫院開設類流感門診，供應身體不適民眾需求。

花蓮縣衛生局表示，9天連假期間，花蓮預估有大量返鄉潮、觀光潮湧入，導致人與人接觸互動加速，增加各類病菌、病毒傳播機會，屆時流行性感冒、病毒型腸胃道疾病傳染機率將上升，民眾務必嚴防，平時落實勤洗手、注意呼吸道衛生習慣。

縣衛生局指出，9家醫院包括花蓮慈濟醫院、花蓮慈濟醫院玉里分院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院、衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院、衛生福利部玉里醫院、台北榮民總醫院玉里及鳳林分院，春節期間皆開設類流感門診，民眾若有發燒、咳嗽、頭痛等症狀，可前往掛診。

朱家祥提到，病毒性腸胃炎也是春節發病高峰期，常見的為諾羅病毒，症狀多為腹瀉、嘔吐、腹痛、痙攣與發燒等，感染途徑透過糞口傳播，也可能是與病人接觸過密切感染，民眾飯前洗手、只喝煮沸的熱水，可降低感染機率。

花蓮目前公費流感疫苗0.5mL劑型剩近千劑，0.25mL劑型剩約百劑。衛生局提醒，若符合施打公費流感疫苗資格、卻尚未施打的民眾，可電洽當地衛生所。