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向韓國瑜請益 5連霸基隆議員呂美玲宣布選立委

2019-02-01 12:31聯合報 記者游明煌╱即時報導

呂美玲日前南下向高雄市韓國瑜請益，如何加強基隆的行銷與招商。圖／呂美玲提供
呂美玲日前南下向高雄市韓國瑜請益，如何加強基隆的行銷與招商。圖／呂美玲提供
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連任5屆基隆市議員呂美玲在臉書宣布，爭取國民黨黨內立委初選，她說，如進入立法院，可以從國際視野與國家未來展望的角度，透過立法運作及監督行政，重新定位基隆，讓基隆從根本全面轉型。她日前還南下向高雄市韓國瑜請益，如何加強基隆的行銷、招商。韓國瑜建議多朝觀光旅遊發展，要把基隆的產品推銷出去。

呂美玲擔任議員17年，曾任職5位立委助理、辦公室主任，擁有德國慕尼黑大學法律學位。她說，基隆應該更繁華，基隆市民值得享有更多幸福的未來與歡樂，她不只有德國留學學經歷，還有完整的政治歷練與政績，對於建設基隆、改造基隆也不僅只有熱誠，還有更高遠的願景。

呂美玲表示，基隆依山傍海是個美麗的海洋城市，值得有更好的前景，只要基隆與鄰近縣市的交通更便捷就能充分發揮觀光潛力，使基隆市民更方便上班、就學通勤；只要爭取基隆港的稅收與基隆共享，市政建設必能實現更宏觀的規劃；只要讓基隆的國土定位轉型，市民就能享有真正繁華港都的光榮。

呂美玲日前南下向高雄市韓國瑜請益，如何加強基隆的行銷與招商。圖／呂美玲提供
呂美玲日前南下向高雄市韓國瑜請益，如何加強基隆的行銷與招商。圖／呂美玲提供
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呂美玲說，過去在SARS侵台期間，她率先敦促市府重視預防境外傳入，成功替市民健康安全把關；數年前，國防部主張裁撤基隆海軍醫院，她邀集各界一起向相關單位陳情，歷經多方的努力，不僅替基隆人留下一座重要的醫療機構，更升級為三軍總醫院基隆分院，成功為基隆市民取得更多醫療資源。

她指在環保的議題上，與熱心公益團體一起成功阻擋深澳電廠卸煤碼頭的興建，也為後來阻止深澳電廠設置奠下基礎。基隆是台灣頭，台灣北部的最重要國際港口，也是兩岸及東北亞海洋交通的重要樞紐，必須讓基隆再次站上浪頭引領台灣面對快速的變革。

為了基隆整體的發展，日前呂美玲也專程到高雄向韓國瑜請益，呂說，高雄和基隆很像，都是港口城市，韓市長在招商及行銷方面很強，她特別向他請教如何讓基隆有更好的發展，及振興產業。韓市長覺得基隆可以在觀光旅遊多努力，就像他說的「人進來，貨出去」一樣，把好的有特色的產品推銷出去，就像高雄一樣，有一些百年的老店，都可以好好行銷。

基隆港韓國瑜深澳電廠

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