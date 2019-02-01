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基隆最大賣場東帝士2月18日結束 全面超低價出清

2019-02-01 10:38聯合報 記者游明煌╱即時報導

經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過後2月18日賣場結束營業，將進行全面超低價出清，業者一直以來都沒有對外證實，官網正式宣布，讓不少老顧客覺得惋惜。136名員工也在年後將失業，市府表示，業者提出4日起分三階段資遣，都將依勞基隆相關規定給付資遣費、退休金、年終獎金等，屆時勞方如果有意見，可向市府提出勞資爭議調解。

基隆市政府社會處勞資關係科長陳志源今天表示，業者在去年12月向市府提出大量解僱案，提出的解雇計畫書中對要如何支付資遣費、退休金、年終獎金等都有明列清楚，有開勞資協商會議，已報市府核備。該案影響勞工人數為136人，業者計畫分三梯次進行資遣，2月4日、19日及28日，表明都會符合勞基法規定發放。

陳志源表示，如果屆時勞工對資遣費、退休金、年終獎金等有疑義或意見，可向市府提出勞資爭議調解，如果調解不成，可循司法途徑提告。

基隆東帝士量販店位基隆市安樂區安和二街，1994年成立，賣場有6樓，開業初期是以倉儲批發方式經營，當時是叫東帝士批發倉庫，但因是單一據點營運不易，1999年和大潤發策略聯盟，利用大潤發的通路規模改善體質及績效，提高商品毛利潤及營業額，生意好轉，是基隆最大的量販店，也風光過一時。

東帝士以前人潮很多，但因受一例一休影響人事成本高，加上地點偏僻、交通不便，建物也老舊，漸走下坡，深澳坑的愛買量販店開了之後吸走大量客源造成直接衝擊，還24小時超商到處都有，都吸走客源，在年年虧損下，終於走上熄燈。

去年底就傳出熄燈消息，但業者始終末證實，但已向市府提出大量解聘計畫書。近日東帝士官綱正式貼出公告，2月18日賣場結束營業，將進行全面超低價出清，很多老主顧都覺得不捨。

經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過...
經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過後2月18日賣場結束營業，將進行全面超低價出清。記者游明煌／攝影
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經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過...
經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過後2月18日賣場結束營業，將進行全面超低價出清。記者游明煌／攝影
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經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過...
經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過後2月18日賣場結束營業，將進行全面超低價出清。記者游明煌／攝影
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經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過...
經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過後2月18日賣場結束營業，將進行全面超低價出清。圖／翻攝官網
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經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過...
經營25年、基隆最大歷史最久的東帝士量販賣場基隆店，已在官網正式貼出公告，春節過後2月18日賣場結束營業，將進行全面超低價出清。記者游明煌／攝影
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基隆資遣量販店

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