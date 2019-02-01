春節宜蘭十大壅塞地點在這 免費停車資訊總整理

2019-02-01 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



春節期間人多車多，宜蘭縣公布從北到南十大易塞地點，呼籲民眾在交通尖峰時段，改走替代道路，另為因應返鄉民眾停車需求，除夕到初四全縣路邊免費停車，23所學校也開放停車，增加800多個停車位。

宜蘭往北聯外交通，除了國道五號，還有台二濱海公路、台九北宜公路；往南聯外交通有蘇花改、舊蘇花公路。宜蘭縣政府公布春節期間的十大易塞地點，從北到南是大里天公廟、礁溪市區協天廟、龍潭湖、幾米廣場、南北館市場、員山市區、中興文創、羅東夜市、梅花湖三清宮、草湖玉尊宮，另外縣府整建新完成的清水地熱，預計新春也會湧入不少遊客。

宜蘭市南北館市場與羅東鎮開元市場，採買年貨人擠人，南北館市場從2月2日、3日上午7點到下午3點，2月4日上午7點到下午2點，禁止小汽車進入，僅開放行人及自行車進入；開元市場從2月2日至4日每天上午7點到中午12點，禁止汽車進入管制路段，請改道行駛。