南洋風味中醫養生茶飲 中醫師推荐冬季補養正適合

2019-01-31 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



衛生福利部基隆醫院中醫科今天推出南洋風味的中醫養生茶飲，藥性辛溫，適用於冬季補養，農曆年的腳步近了，此時的天氣變化也最大，近期正是24節氣中的「大寒」，中醫科陳致舜醫師提醒民眾，日常作息要注意保暖，增減衣物要及時避免受涼或悶熱，他教民眾如何自己做南洋風味養生茶飲。

基隆醫院中醫科今天在醫院中庭將這款南洋風味的中藥茶飲分送民眾試飲，依天氣預報，近日氣溫將驟降，這款茶飲非常適合民眾在寒冷的天氣飲用。陳致舜醫師說：依中醫觀點，冬季的寒冷、颳風及濕氣皆屬於致病之外因，若抵抗力不佳，便易受外邪侵襲而生病。所以冬季養生應適當使用食補及藥補以提振陽氣、增強身體代謝機能。

東南亞的香料傳入中國由來已久，也成為中醫最常用的藥物。香料本身具有濃郁氣味，在中藥性味分類歸屬辛溫，具有溫中散寒、補火助陽、化濕行氣、澀腸止瀉等多種療效。取適當劑量配伍後加入茶葉煎煮，便可製成充滿異國氣息卻又有養生功效的中藥茶飲。

南洋風味的中醫養生茶飲藥性辛溫，適用於冬季補養，陳致舜提醒惟燥熱體質者的民眾不宜飲用，也建議至中醫科，由中醫師診療後再飲用。

南洋風味的中醫養生茶飲的材料（2000毫升份）：1.紅茶茶葉四湯匙（約二錢半），亦可用等其他重口味的茶包替代；2.藥材包（打碎後以過濾袋包裝）：丁香半錢、肉桂三錢、肉荳蔻三錢、白荳蒄三錢、生薑酌量（可不加）、蜂蜜四湯匙、鮮奶400毫升