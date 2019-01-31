這家幼兒園真幸福 午餐天天吃有機餐

2019-01-31 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



真是幸福，午餐吃的全是有機餐。宜蘭縣三星鄉幼兒園去年起，午餐吃有機米飯，今年更進階，連蔬菜都是有機的。鄉長李志鏞今天宣布，今年3月起，營養午餐將全面採用有機蔬菜，不提高收費，不增加家長負擔，不足差價由鄉公所編列經費補助。

鄉公所指出，鄉立幼兒園營養午餐全面採用三星有機米，周二、周四吃有機蔬菜，今年3月起，午餐全面採用有機蔬菜。

幼兒園長陳秀敏說，園方自今年3月起將與三星鄉行健有機村合作，每天早上盡量使用當地新鮮採收的蔬菜，其他非當地種植的有機蔬菜如洋蔥、馬鈴薯等根莖類食材，也使用有產銷履歷認證的農產品，農民將新鮮蔬菜直接運送至幼兒園，讓幼兒天天能吃最好最新鮮的蔬食，讓孩子吃出健康、吃出好滋味。

鄉公所表示，三星鄉位於蘭陽溪上游，水質純淨空氣零污染，鄉民種植有機農作面積已達17公頃，有機農產品正在三星鄉蓬勃發展，幼兒園天天都可食用有機蔬菜，讓孩子吃到最健康的食材，讓家長更加安心。