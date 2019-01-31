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青農魏瑞廷籲捐血 你挽袖響應他送精品米

2019-01-31 14:49中央社 台東縣31日電

9天春節連續假，目前包括台東等南部地區尚缺血1000袋，「熱血青農」魏瑞廷響應捐血，民眾捐血一袋他就贈送一包2公斤外銷的精品白米，小英之友會率先動員會員捐熱血。

今天上午台東「小英之友會」會長簡維國、立委劉櫂豪服務處助理王慶豐，以及數名小英之友會的年輕人，挽起袖子捐血。台東捐血站人員露出笑容說，「捐血站很久沒有擠入這多人捐血，且大部分都是年輕人」。

民眾捐血後，青農魏瑞廷贈送一包2公斤的白米，市價新台幣500元，有人捐2袋，可以抱2包白米回家。

魏瑞廷表示，農曆年將近，年節氣氛濃郁，人人臉上充滿喜悅準備迎接新年，但近日他看到台東捐血站的工作人員卻滿臉焦慮，捐血站長江宜勳告訴他，因天氣濕冷影響台東捐血狀況，恐怕無法因應春節連續9天假期的需求。

於是魏瑞廷和家人商量，決定捐出100包白米，鼓勵台東民眾這幾天出來捐血。魏瑞廷說，他提供「池上禾穀」外銷杜拜、北美、香港等地區，有「米之精品」的白米，市值是一般白米的2至3倍，作為捐血感謝禮，協助台東捐血站吸引民眾踴躍捐血，讓血液安全庫存能達12天的需求量。

魏瑞廷表示：池上禾穀坊創立之初，是社會大眾願意支持才能夠有今天的成就，因此聽聞台東地區「鬧血荒」，秉著取之於社會，還之於社會」的理念，發揮自己的一點效益，「將愛心化為行動」，期盼藉由各界的協助支持，讓醫院的病友可以安心度過一個血液充足的年節。

「小英之友會」會長簡維國表示，今天上午專程請假到捐血站捐血，他說自己是A型血，平常有在捐血，今天特別響應「熱血青農」魏瑞廷號召，並且鼓勵會員踴躍捐血。

台東捐血站主任江宜勳感謝魏瑞廷捐白米號召大家捐血，目前南部地區春節尚缺1000袋的血，希望能在除夕前達到安全庫存。

捐血台東青農

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