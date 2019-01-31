每天聽爸爸車上聽英文歌 她高中英語全國賽奪冠

2019-01-31 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



全國專業英文詞彙與聽力能力比賽（PVQC）二信高中奪冠頒獎現場。圖／二信提供 分享 facebook 全國專業英文詞彙與聽力能力（PVQC）比賽結果出爐，基隆市二信高中應用外語科成績亮麗，包辦個人組前三名，勇奪商業與管理群的團體總冠軍，今天消息傳回學校，師生相當振奮。其中莊佩蓉勇奪第一名，她的爸爸常開車接送上下學，車上放英文歌曲讓她愛上，勇敢朝英文領域發展，在最近的多益檢定也拿到915分。

這項比賽全國約3萬人參加此項賽事，最後能在總決賽脫穎而出，可說相當不容易。比賽由國立台灣師範大學及美國GLAD全球學習與測評發展中心主辦，提升學生職場專業英文的詞彙能力與撰寫能力，有效縮短學用落差，以期建立國際化的專業語文核心能力，落實在地國際化與提升國際移動力。

二信高中包辦專業英文詞彙與聽力能力（PVQC）全國決賽前三名分別為該校應用外語科二年級的莊佩蓉、楊淙竣及涂可諭，其中莊佩蓉及楊淙竣都拿到滿分600分，而莊佩蓉比楊淙竣提早1分鐘完成所有考題勇奪冠軍，楊淙竣則獲得亞軍，涂可諭599分獲得季軍。

莊佩蓉表示，比賽當天是現場用電腦線上作答，不但比實力還要比速度，旁邊坐的是楊淙竣及涂可諭，他們打字速度都很快，在學校練習時都輸給兩位同學，當天比賽特別緊張，在兩位同學的夾攻之下，也激發出自己的潛力，雖然從頭「抖」到尾，但是成績揭曉卻令自己不敢置信，竟然成績超越之前練習的速度，拿到全國冠軍非常開心，後來才知道另外兩位同學也非常緊張。

莊佩蓉說，爸爸喜歡在開車的時候聽英文歌曲，她是家中獨生女，爸爸常專車接送上下學，也因為常常跟爸爸一起聽英文歌曲而愛上英文，在二信國中部畢業後就毅然決然直升應用外語科，目標就是考上第一志願，未來才有更多的機會選擇自己喜歡的大學，往自己所喜歡的路向前前進。