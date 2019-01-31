單點正夯 花蓮飯店外帶年菜銷量成長3至5成

2019-01-31 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



過年快到了，花蓮各大飯店紛紛推出春節團圓宴、外帶年菜預約服務，業者表示，隨著民眾接受度愈來愈高，加上方便小家庭外帶的單點年菜正夯，今年各家飯店不僅圍爐桌搶手，外帶年菜銷量也比往年增加3到5成，業績普遍還不錯。

理想大地渡假飯店除夕至初五推出「闔家歡慶團圓飯」，10人份一桌10888元，另有3款在地食材作成的單點外帶年菜，像是以吉安有機老水芋及日本大干貝為食材的「理想有銀糕」、在地甜南瓜做成的「理想有金糕」，以及壽豐鱸鰻、放山雞熬煮的「鱸鰻天仙果群菇無毒土雞盅」，為春節增添美味與喜氣，外帶年菜訂購量比往年成長5成。

遠雄悅來大飯店的新春外帶開運年菜共有10道佳肴，涵蓋中、西、日式風味，像是春節最受歡迎的佛跳牆、藥膳蝦、綜合壽司盤等，民眾可選擇6道，每組4980元。另外蘿蔔糕、金磚糕，有吉祥好寓意，也都是搶手的年菜點心。

花蓮翰品酒店的團圓飯從除夕到初五，分為西式自助餐和中式桌菜，桌菜依人數不同，有６人、10人及6人桌6888元起再加一成。單點年菜多達12道，包括港式臘味蘿蔔糕、巧手芋泥寶、御膳一品佛跳牆等，每道價格420元起跳，業者估計，今年外帶比往年成長兩成。