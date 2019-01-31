蘭陽戲劇團發言遭誤解 林姿妙：歌仔戲不能亡！

2019-01-31 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙日前期勉蘭陽戲劇團自助人助，不料發言遭誤解，她今天親上火線澄清，並在臉書PO上當天的發言錄音還原現場，她強調，歌仔戲文化不能出現斷層，捍衛歌仔戲不能亡！

她前天在縣務會務表示，議員說的也有道理，不能爲了喝牛奶來牽一頭牛，但是我們希望文化不要斷層希望來傳承，希望劇團自己也要努力，我們自助人助，我們幫忙，我們一定會幫忙，我們希望中央政府，然後他自已演出的機會，要去爭取自已演出的機會多一點，我希望是這樣子，才不會每次人家說蘭陽戲劇團的經費，每年人家都要刪，但是我認為這是我們的文化，我們一定要把它留住。

林姿妙認為，宜蘭是歌仔戲的發源地，文化傳承很重要，但預算在我還沒進縣府就被刪掉，上任後積極與議員溝通，捍衛文化、捍衛預算，最終不如人願，只能尊重議會職權。

戲劇團1180萬元預算上周被刪後，林姿妙說，立刻跟文化部鄭部長辦公室約時間，希望能當面向鄭部長表達宜蘭縣面臨的困境，期盼能爭取相關經費，也希望透過中央與地方共同努力，捍衛歌仔戲，保存台灣優良特有的傳統文化。日前縣府主動提出計畫，也獲文化部補助200萬。