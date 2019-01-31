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蘭嶼居民返鄉難 冬季船班每週增至3趟次

2019-01-31 12:43聯合報 記者林麗玉╱即時報導

台東縣蘭嶼鄉居民往返本島交通嚴重不便，不僅夏天旅遊旺季船班一票難求；冬季又因東北季風及旅客數少，業者減少船班，尤其正值農曆新年返鄉旺季，居民回家過年交通相當不便。

時代力量立委高潞以用今舉行記者會，要求保障東部民眾交通權，蘭嶼冬季船班應增至三趟，航港局已承諾，從107年度冬季起，同意增加居民票價補貼、及冬季基本航次補貼費用，蘭嶼冬季船班於107年度冬季起，將由每週往返2趟次增加為每週往返3趟次船班。

高潞以用表示，東部地區公共運輸供應長期缺乏，為了提升民眾生活品質，她提出三項改善措施，包括蘭嶼暨本島間冬季交通供應缺乏，主管機關應研議改善措施；未提供公共運輸之部落，主管機關應保障族人「行」的權益，研議公共運輸供應計畫；另外針對目前已提供之公車班次，經族人陳情，部分路線規劃缺乏效率，主管機關應對此予以全面檢討。

她提到，蘭嶼至本島的交通方式，除了少數飛機航班以外，民眾最依賴的其實是價格較低的固定船班，但夏季旅遊旺季一票難求，冬天又受東北季風及旅客減少影響，導致業者減班。船不開、飛機又不飛，蘭嶼的交通該何去何從?歸咎最大原因，除了政府尚未購置公共交通船，票價補貼款經費不足，也造成船公司營運虧損，都是減班主因。

她要求交通部應增加補貼款經費，每週船班至少要有三趟，以保障蘭嶼居民的交通權。航港局已承諾，107年度冬季起，同意增加居民票價補貼，蘭嶼冬季船班也將由每週往返2趟次、增加為每週往返3趟次船班。

照片由高潞以用委員辦公室提供
照片由高潞以用委員辦公室提供
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蘭嶼

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