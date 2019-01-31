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相思木製烏克麗麗 到宜蘭體驗國產木材MIT魅力

2019-01-31 12:36聯合報 記者羅建旺╱即時報導

林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感...
林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感交饗宴─第一季：包羅萬象─工藝之旅」，今天在羅東林業文化園檢車庫開展，見識到台灣國產木材之美與應用。圖／林務局羅東林區管理處提供
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國產木材用途多樣，不僅使用在家具，連流行樂器都有，展現多元魅力。

林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感交饗宴─第一季：包羅萬象─工藝之旅」，今天在羅東林業文化園檢車庫開展，見識到台灣國產木材之美與應用，

羅東林區管理處長賴錫祿等人手持刻著森林守護神貓頭鷹圖騰的木牌歡慶開展，樂手以國產的相思木造出二胡樂器，搭配古箏演奏，由國產木的美妙聲音，引導看展，踏著楠木片、坐香樟椅，還品嘗相思木桶釀製的金棗飲品，聞香品味，不僅看展，還可全方位五感體驗。

林區管理處表示，內容展出主題包括認識國產材常設展及分季特展。

常設展區介紹愛用國產材的原因，並擺設常見造林樹種：紅檜、扁柏、香杉的種子、果實、植栽及木材3剖面標本，透過視覺、嗅覺及觸摸，認識台灣森林孕育出的國產林木各階段生長樣貌。

特展區展示木材處理過程包括製材、乾燥及改質等程序，最後以國產相思木材的多元運用，佈置美感舒適的居家休閒及吧檯區。

展示藝品中，有國產相思樂器吉他、烏克麗麗、木棋盤品、桌椅、茶具及文具等用品，展現台灣木材精巧工藝。

現場並設置互動體驗區，讓民眾踩踏楠木片池及巧手拼拼圖，隨意擺設樟木段木及香樟座椅供民眾休憩停留，將國產木製品巧妙融入室內環境，相思木桶釀製金棗飲品。

管理處希望特展搭配樂音，成為一場視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺五感氛圍兼具的感官嚮宴。

管理處表示，台灣有豐富森林資源，但森林的生長也需要新陳代謝更替，除妥善保護原始林，適時疏伐並將木材適當應用，反而有利整體環保護，適度疏伐林木及推廣國產木材地產地銷，減少木材使用的碳足跡，是林業永續經營的發展方向。

特展展期今天起持續到今年3月底止，期間將陸續推出講座及DIY課程。

林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感...
林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感交饗宴─第一季：包羅萬象─工藝之旅」，今天在羅東林業文化園檢車庫開展，國產木造烏克麗麗與吉他。圖／林務局羅東林區管理處提供
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林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感...
林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感交饗宴─第一季：包羅萬象─工藝之旅」，今天在羅東林業文化園檢車庫開展，羅東林區管理處長賴錫祿（左一）等人手持刻著森林守護神貓頭鷹圖騰的木牌歡慶開展。圖／林務局羅東林區管理處提供
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林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感...
林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感交饗宴─第一季：包羅萬象─工藝之旅」，今天在羅東林業文化園檢車庫開展，樂手以國產的相思木造出二胡樂器，搭配古箏演奏。圖／林務局羅東林區管理處提供
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林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感...
林務局羅東林區管理處結合昆儀實業股份有限公司，籌辦國產材生活體驗展「木之四季五感交饗宴─第一季：包羅萬象─工藝之旅」，今天在羅東林業文化園檢車庫開展，見識到台灣國產木材之美與應用，可以玩拼圖。圖／林務局羅東林區管理處提供
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