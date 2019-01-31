林右昌崁仔頂信義市場發紅包 鐵粉阿嬤秀歷年合照

2019-01-31 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌今天凌晨4點就到有「台版築地」美名的崁仔頂漁市發紅包，北部最大的魚貨集散地價格平穩，林右昌人氣旺，攤商搶著合照，還有一位「鐵粉」阿姨，拿出她珍藏林市長歷年來到崁仔頂訪視時的合照，讓林市長看了都驚喜不已。林右昌接著又到果菜市場、信義市場發紅包，都大排長龍，人氣旺。

崁仔頂漁市是北部最大的魚貨集散地，今天凌晨一樣擠滿了趕著採買人潮，在崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺陪同下，與多名議員沿著孝一路、愛一路向大家拜早年，受到魚行攤商與採購民眾們的熱烈歡迎。

林右昌自上任以來，每年春節前夕都一定會特別走訪崁仔頂魚市，向攤商及市民拜年，去年間更率領來自各國的年輕料理高手到崁仔頂魚市，體驗魚貨拍賣文化；就連請假展開競選活動以及當選後謝票，也都是天還沒亮就到崁仔頂「報到」，讓攤商們都覺得相當窩心，還有一位「鐵粉」阿姨，拿出她珍藏林市長歷年來到崁仔頂訪視時的合照，讓林市長看了都驚喜不已。

上午6點再轉往安樂區果菜市場，向採買民眾及攤商們賀節，祝大家新年生意興隆，平安發大財，同時大力推薦果菜市場蔬果品質佳、貨源充裕，歡迎大家來採購。攤商們說，近來價格平穩品質佳，消費者請放心到果菜市場採購，林市長推薦，基隆果菜市場貨源充足，今年無論蔬菜或水果，都物美價廉、品項佳又實惠，大家要多來這裡採購年貨。