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林右昌崁仔頂信義市場發紅包 鐵粉阿嬤秀歷年合照

2019-01-31 11:24聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌今天凌晨4點就到有「台版築地」美名的崁仔頂漁市發紅包，北部最大的魚貨集散地價格平穩，林右昌人氣旺，攤商搶著合照，還有一位「鐵粉」阿姨，拿出她珍藏林市長歷年來到崁仔頂訪視時的合照，讓林市長看了都驚喜不已。林右昌接著又到果菜市場、信義市場發紅包，都大排長龍，人氣旺。

崁仔頂漁市是北部最大的魚貨集散地，今天凌晨一樣擠滿了趕著採買人潮，在崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺陪同下，與多名議員沿著孝一路、愛一路向大家拜早年，受到魚行攤商與採購民眾們的熱烈歡迎。

林右昌自上任以來，每年春節前夕都一定會特別走訪崁仔頂魚市，向攤商及市民拜年，去年間更率領來自各國的年輕料理高手到崁仔頂魚市，體驗魚貨拍賣文化；就連請假展開競選活動以及當選後謝票，也都是天還沒亮就到崁仔頂「報到」，讓攤商們都覺得相當窩心，還有一位「鐵粉」阿姨，拿出她珍藏林市長歷年來到崁仔頂訪視時的合照，讓林市長看了都驚喜不已。

上午6點再轉往安樂區果菜市場，向採買民眾及攤商們賀節，祝大家新年生意興隆，平安發大財，同時大力推薦果菜市場蔬果品質佳、貨源充裕，歡迎大家來採購。攤商們說，近來價格平穩品質佳，消費者請放心到果菜市場採購，林市長推薦，基隆果菜市場貨源充足，今年無論蔬菜或水果，都物美價廉、品項佳又實惠，大家要多來這裡採購年貨。

上午8點半，信義市場攤商及採買民眾聽聞市長要來發紅包，也大排長龍，還有議員陳宜、張秉鈞、鄭文婷、及張顥等也都到場陪同，陳宜還發「富泰康寧」春聯，也受到歡迎。

陳宜還發「富泰康寧」春聯，也受到歡迎。記者游明煌／攝影
陳宜還發「富泰康寧」春聯，也受到歡迎。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌到信義市場發紅包，大排長龍，人氣旺。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌到信義市場發紅包，大排長龍，人氣旺。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌今天凌晨4點就到有「台版築地」美名的崁仔頂漁市發紅包。圖／基隆市政...
基隆市長林右昌今天凌晨4點就到有「台版築地」美名的崁仔頂漁市發紅包。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌到信義市場發紅包，大排長龍，人氣旺。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌到信義市場發紅包，大排長龍，人氣旺。記者游明煌／攝影
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基隆市長林右昌今天凌晨4點就到有「台版築地」美名的崁仔頂漁市發紅包。圖／基隆市政...
基隆市長林右昌今天凌晨4點就到有「台版築地」美名的崁仔頂漁市發紅包。圖／基隆市政府提供
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基隆市長林右昌今天凌晨4點就到有「台版築地」美名的崁仔頂漁市發紅包。圖／基隆市政...
基隆市長林右昌今天凌晨4點就到有「台版築地」美名的崁仔頂漁市發紅包。圖／基隆市政府提供
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林右昌紅包基隆

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