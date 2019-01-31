農曆新年將至 市立動物園引進活力十足蘭嶼豬

2019-01-31 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



農曆新年將至，台北市立動物園透過與行政院農業委員會畜產試驗所合作，本月引進動物園新面孔「蘭嶼豬」與民眾見面，目前僅兩個月大的蘭嶼豬居住於兒童動物區，為讓民眾可以就近觀察，動物園設計了低距離感的玻璃城墎，另外也結合蘭嶼意象，小豬居住環境內布置有達悟族的拼板舟及涼台，搭配海濱植物林投、仙人掌還有浮球等捕魚用具。

動物園發言人曹先紹表示，目前台北市動物園共引進6隻蘭嶼豬，自去年12月起6隻小豬就進到動物園，經過為期一個月的檢疫工作後本月順利入住動物園裡的兒童動物區，目前6隻小豬已經斷奶，開始食用根莖類食物、活力很好，也常用鼻子四處探索，常常因太過專心，偶爾還會被一旁的民眾嚇到。

動物園表示，到動物園遊玩如果民眾想和動物合影，建議可以選擇一入園就能看到的紅鶴，另外兒童動物區的狐獴家族也是容易的同框對象。另外大年初一到初三廣場舞臺將發放的「開運福袋」，每天上午11時起限量發放500個，今年的樣式是金色的台灣穿山甲環抱一元硬幣。