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農曆新年將至 市立動物園引進活力十足蘭嶼豬

2019-01-31 09:11聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

農曆新年將至，台北市動物園透過與行政院農業委員會畜產試驗所合作，本月引進動物園新面孔「蘭嶼豬」與民眾見面，目前僅兩個月大的蘭嶼豬居住於兒童動物區，為讓民眾可以就近觀察，動物園設計了低距離感的玻璃城墎，另外也結合蘭嶼意象，小豬居住環境內布置有達悟族的拼板舟及涼台，搭配海濱植物林投、仙人掌還有浮球等捕魚用具。

動物園發言人曹先紹表示，目前台北市動物園共引進6隻蘭嶼豬，自去年12月起6隻小豬就進到動物園，經過為期一個月的檢疫工作後本月順利入住動物園裡的兒童動物區，目前6隻小豬已經斷奶，開始食用根莖類食物、活力很好，也常用鼻子四處探索，常常因太過專心，偶爾還會被一旁的民眾嚇到。

動物園表示，到動物園遊玩如果民眾想和動物合影，建議可以選擇一入園就能看到的紅鶴，另外兒童動物區的狐獴家族也是容易的同框對象。另外大年初一到初三廣場舞臺將發放的「開運福袋」，每天上午11時起限量發放500個，今年的樣式是金色的台灣穿山甲環抱一元硬幣。

動物園提醒，過年期間僅除夕(2月4日)休園一天，大年初一9時開園，初二起提早於8時30分開園，另外今年動物園也推出限量豬年紀念門票，限量全票7萬張、優待票3萬張，喜歡搜集門票的民眾不要錯過。

動物園新面孔「蘭嶼豬」本月正式入住兒童動物區。圖／台北市立動物園提供
動物園新面孔「蘭嶼豬」本月正式入住兒童動物區。圖／台北市立動物園提供
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大年初一到初三動物園每日發放限量開運福袋500個，有興趣的民眾須留意時間。圖／台...
大年初一到初三動物園每日發放限量開運福袋500個，有興趣的民眾須留意時間。圖／台北市立動物園提供
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