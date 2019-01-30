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fun過年 花蓮門諾長者寫春聯

2019-01-30 23:57聯合報 文／蔡翼謙

圖／門諾提供
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花蓮門諾壽豐護理之家昨舉辦「年貨大街」活動，設計活動讓失智或身障長者寫春聯，提前體驗過年感覺。

護理之家還發放玩具鈔給長者，85歲劉姓爺爺把玩具鈔當真鈔，一拿到手急忙塞口袋，不管護理人員怎麼勸，他就是不拿出來，讓在場人員笑稱，「爺爺好可愛」。

圖／門諾提供
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年貨大街失智春聯

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