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國家清潔週開跑 台東縣長饒慶鈴帶頭洗男廁

2019-01-30 19:52中央社 台東縣30日電

配合國家清潔週，台東縣長饒慶鈴30日戴上手套、蹲下身子洗刷台東轉運站的男廁，帶頭...
配合國家清潔週，台東縣長饒慶鈴30日戴上手套、蹲下身子洗刷台東轉運站的男廁，帶頭清潔環境迎新春。 中央社（台東縣政府提供）
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國家清潔週開跑，台東縣長饒慶鈴，今天帶頭清潔環境迎新春，戴上手套、蹲下身子洗刷台東轉運站男廁。一番辛苦洗刷，果然通過環保稽查員檢查結果符合「特優級」標準。

國家清潔週、清潔環境總動員「清淨迎新、幸福起飛」活動，上午在台東轉運站前廣場(鐵道藝術村、新生公園)舉辦，縣政團隊及各單位約300人參與。

饒慶鈴帶領縣府秘書長陳明仁及團隊清潔轉運站公廁，大家仔細清刷小便斗、廁所及牆面。由於安排清掃男廁，媒體問她第一次洗男廁的感覺，她笑著說「這是第一次洗男廁，不過，還好啦，就廁所就廁所啊」。

轉運站的公廁經過辛苦清潔後，煥然一新，並通過環保稽查員檢查結果符合「特優級」標準，由饒慶鈴貼上特優級貼紙，交給管理單位接續維護。

環保局表示，台東是觀光大縣，全球十大旅遊新興城市，公廁是遊客必然接觸的設施，所以公廁潔淨與否成為觀光品質重要指標。全縣目前列管公廁有400座，優等級以上比率雖達98%以上，有一些公廁有必要改建或修繕升級。

依環保局資料，今年向環保署爭取到第一期新台幣1710萬元的補助經費，預計新建3座、修繕29座公廁，並持續加強督導公廁管理單位做好清潔維護，全面提升公廁品質，期使公廁維持「不髒、不濕、不臭」，打造乾淨舒適的如廁環境。

台東廁所饒慶鈴

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