宜蘭鐵路高架化有譜？ 吳澤成：宜蘭羅東段優先

2019-01-30 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



行政院政務委員吳澤成今日下午拜會宜蘭縣長林姿妙，吳澤成說，政務委員作為中央與地方橋梁，讓地方提出的計畫順利進行，林姿妙表示，希望吳政委向行政院表示宜蘭需要建設的迫切性，不管在安全或是交通上，未來她會繼續與中央溝通協調，為了宜蘭縣打拚努力。

吳澤成表示，行政院長蘇貞昌上任後，新增中央與地方協調溝通機制，指派政務委員與地方縣市溝通，他負責宜蘭、新北、屏東，增設機制的目的，希望藉由政務委員作為溝通橋梁，讓地方申請的計畫順利進行，也解決民間遇到的問題。

宜蘭縣政府向中央提請7個重大縣政協助案，包含陽大醫院二期擴建計畫、鐵路高架化、北宜直線鐵路、國5銜接台9及蘇花改核定案、台2庚線延伸案、台7線與台7丙線省道調整案、中央管理河川公地種植案，光是交通就提出了5個案子。

吳澤成回應，這些都是宜蘭鄉親有迫切需求，也是期盼許久的政策，像前幾天林縣長也與鐵路局前往現場會勘，宜蘭、羅東段屬最迫切地點，頭城、礁溪就直線鐵路定案後一併處理，定案後一定會處理。