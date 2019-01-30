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宜蘭鐵路高架化有譜？ 吳澤成：宜蘭羅東段優先

2019-01-30 17:59聯合報 記者江婉儀╱即時報導

行政院政務委員吳澤成今日下午拜會宜蘭縣長林姿妙，吳澤成說，政務委員作為中央與地方橋梁，讓地方提出的計畫順利進行，林姿妙表示，希望吳政委向行政院表示宜蘭需要建設的迫切性，不管在安全或是交通上，未來她會繼續與中央溝通協調，為了宜蘭縣打拚努力。

吳澤成表示，行政院長蘇貞昌上任後，新增中央與地方協調溝通機制，指派政務委員與地方縣市溝通，他負責宜蘭、新北、屏東，增設機制的目的，希望藉由政務委員作為溝通橋梁，讓地方申請的計畫順利進行，也解決民間遇到的問題。

宜蘭縣政府向中央提請7個重大縣政協助案，包含陽大醫院二期擴建計畫、鐵路高架化、北宜直線鐵路、國5銜接台9及蘇花改核定案、台2庚線延伸案、台7線與台7丙線省道調整案、中央管理河川公地種植案，光是交通就提出了5個案子。

吳澤成回應，這些都是宜蘭鄉親有迫切需求，也是期盼許久的政策，像前幾天林縣長也與鐵路局前往現場會勘，宜蘭、羅東段屬最迫切地點，頭城、礁溪就直線鐵路定案後一併處理，定案後一定會處理。

宜蘭縣長林姿妙表示，謝謝吳政委回娘家還帶禮物回來，目前宜蘭的直線鐵路與鐵路高架化要盡快進行，像校舍路鐵路平交道離陽明大學附設醫院近，短短10分鐘的時間，就有5台列車經過，等待火車的車子大排長龍，救護車為了避開車潮必須繞遠路，病患無法等待那麼久的時間，希望吳政委向行政院表示宜蘭需要建設的迫切性，不管在安全或是交通上，未來會繼續與中央溝通協調，為了宜蘭縣打拚努力。

行政院政務委員吳澤成今日下午拜會宜蘭縣長林姿妙，吳澤成說，政務委員作為中央與地方...
行政院政務委員吳澤成今日下午拜會宜蘭縣長林姿妙，吳澤成說，政務委員作為中央與地方橋樑，讓地方提出的計畫順利進行，林姿妙表示，希望吳政委向行政院表示宜蘭需要建設的迫切性。記者江婉儀／攝影
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行政院吳澤成林姿妙

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