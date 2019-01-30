展望會帶貧童牛排館圍爐 單親媽：原來沙拉那麼好吃

2019-01-30 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台灣世界展望會在花蓮有6據點，服務近4500花蓮弱勢孩童，每年共發出6600萬孩子就學金、生活扶助金等，今年持續於農曆年節前舉辦「10000個紅包・10000個契機」募款活動，並在今天邀請50位孩子到牛排館用餐，讓孩子感受圍爐氣氛，一位孫姓媽媽帶著2個孩子參加，她說，以前都吃夜市，「牛排館真的比較高級耶」！

孫媽媽育有2子，她的孩子今天好奇問「媽媽妳為什麼要請我們吃牛排？」孫媽媽回「這是阿姨叔叔（牛排館工作人員）請的」。本來要離開牛排館、自己去附近小吃店用餐的她，今天也被世展會社工邀請一起用餐。孫媽媽說，自己單親家庭，打臨時工支撐家庭經濟，以往只能帶孩子去夜市吃牛排，「原來牛排館的沙拉那麼好吃」。

孫媽媽表示，世界展望會已經幫助自己7年，除了補助教育基金、孩子營養基金、生活扶助金等，展望會也會協助柴、米、油、鹽、醬、醋、茶等家庭開支，之前進醫院動手術住院，還幫忙申請醫療費，獲得幫助很大。

台灣世界展望會今天帶孩子到歐鄉餐飲企業旗下的牛排館用餐，展望會東區辦事處蕭文榮主任說，去年0206地震，歐鄉餐飲第一時間捐出20萬元，並邀請展望會服務的孩子共同圍爐，今年持續做愛心，在旗下牛排館各分店櫃檯均放置捐錢箱，捐出的錢全數捐給世展會。

蕭文榮表示，展望會去年在花蓮募得6000多萬元，與服務弱勢家庭的支出經費差不多，今年紅包傳愛勸募計畫，分為健康紅包、平安紅包、希望紅包與助學紅包，盼幫助孩子在年後的新學期學費、購買文具等費用，舒緩其經濟負擔。