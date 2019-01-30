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南島原鄉燈區 以在地文化向國際發聲

2019-01-30 14:37聯合報 記者江國豪╱即時報導

「2019台灣燈會在屏東-南島原鄉燈區」以南島文化、台灣原民為勾絲，透過南島語族生命起源「構樹」及文化生活共通之處，構建出全台首座南島語族生命樹巨碩花燈，利用科技互動展演及背景光景設計製作，搭配聲音與視覺效果，串連出台灣16個原住民族權與其他南島的文化傳承及生活風貌。

「構樹」的花朵能入菜、樹皮能做外衣、樹葉能做飼料、樹根能作藥材，是少數全植物都得利用的物種，屏東縣政府原民處長伍麗華表示，南島民族移居海外各處，都會帶著構樹種子，而台灣是南島語組的起源地，燈會選用構樹的符號足以象徵三億多南島民族的生命起源。

屏東縣長孟安表示，高達15米的的生命樹，利用科技互動展演，搭配音樂、節奏、光影交錯色彩變化、訴說來自南島共同生命起源及傳統生活記憶，更特別的是有垂掛音箱播送台灣16族及南島語族的問候語，串連各族群之間的感情。

有別於傳統花燈，南島原鄉燈區邀請多位屏東在地藝術家，達比烏蘭・古勒勒、拉夫拉斯・馬帝靈、安聖惠、武玉玲以及花蓮太魯閣族高雪亮（icyang）參與製作，另外，還特別邀請到旅英野生藝術家優席夫（Yosifu）以鮮豔亮麗的彩繪「2019雄豬戰起」象徵民族狩獵無畏的傳統精神。

「在地化就是國際化」優席夫（Yosifu）說，台灣原著民文化底蘊深厚，透過在地文化才能讓國際看見台灣獨特的美。

南島原鄉燈區邀請多位屏東在地藝術家參與製作。記者江國豪／翻攝
南島原鄉燈區邀請多位屏東在地藝術家參與製作。記者江國豪／翻攝
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南島原鄉燈區邀請多位屏東在地藝術家參與製作。記者江國豪／翻攝
南島原鄉燈區邀請多位屏東在地藝術家參與製作。記者江國豪／翻攝
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南島原鄉燈區邀請多位屏東在地藝術家參與製作。記者江國豪／攝影
南島原鄉燈區邀請多位屏東在地藝術家參與製作。記者江國豪／攝影
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屏東縣政府台灣燈會

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