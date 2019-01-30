宜蘭第一家 三代同堂完成預立醫囑

2019-01-30 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



今年1月6日病人自主權利法正式上路，羅東博愛醫院獲宜蘭縣衛生局指定為示範醫療機構，第一批預約諮商且簽下決定書是一家五口，三代同堂，院方完成衛福部註記、系統上傳，成為第一批在院方正式註記的意願人。圖／羅東博愛醫院提供 分享 facebook

在意識清楚時，決定自己在生命終點時的品質與尊嚴！

今年1月6日病人自主權利法正式上路，確保每一位完全行為能力者在生命盡頭，皆可以選擇最後尊嚴及善終，在宜蘭縣的羅東博愛醫院獲宜蘭縣衛生局指定為示範醫療機構，本月21日起開辦預立醫療照護諮商門診。

院方今天指出，第一批預約諮商且簽下決定書是一家五口，三代同堂，院方完成衛福部註記、系統上傳，成為第一批在院方正式註記的意願人。

羅東博愛醫院表示，病人自主權利法保障國人的醫療自主權，只要是具完全行為能力者，無論是處於健康或疾病狀態，皆可偕二等親屬，赴開設預立醫療照護諮商門診的醫院進行「預立醫療照護諮商」(ACP)，共同討論5種特定臨床狀況下，希望的醫療照護與善終選項，再簽署「預立醫療決定書」(AD)，最後由醫院上傳至衛福部並註記於健保卡上。

羅東博愛醫院指出，預立醫療照護諮商門診正式開跑，宜蘭一家五口、三代同堂，包括一對夫妻、他的父母、兒子三代同堂共5人本月25日與諮商門診醫師張賢政、護理師黃欣綺和社工師黃子明諮商。

近2小時的諮商中，意願人針對醫療名詞、定義不解之處向諮商團隊詢問，團隊也不斷拋出情境和假設，引導家庭成員之間共商討論；在家人充分的互相理解後，5人完成簽署，院方完成衛福部註記、系統上傳，成為第一批在院方正式註記的意願人，彼此也對未來更感踏實和安心。

「人生無常，人命在呼吸間，一秒間過不了關生命就結束了。」，簽署人經常和家人分享想法，過去避諱及忌談「死亡」的父母也逐漸改變觀念，「生」與「死」都是生命的展現，在意識清楚時，決定自己於生命終點時的品質與尊嚴，以正面、健康的態度來圓滿生命的內容，有了這層體悟，全家決定一同參與諮商、簽下決定書。

簽署人中，兒子24歲，過去探望長年臥床的親戚，讓他對生命很有感觸，他說，照顧家人絕對是他責無旁貸的責任，但他也尊重爸媽和阿公阿嬤的決定，相信他們所選擇的是最好的安排。

「簽下決定書，不代表放棄生命，而是更尊重病人的決定。」護理師黃欣綺表示，每個人對於自己的疾病，都有知情、選擇與決定的權利，簽署決定書便是讓這一份認知具法定效力。與過去所知的放棄急救同意書不同之處在於，前者在意識清楚且可表達的情況下，由本人親簽，後者是當病人意識不清或陷入昏迷時，才得由家屬簽立。

張賢政醫師表示，預立醫療決定是極慎重的流程，可藉此思考生命、活著的意義，諮商過程除讓團隊確保意願人具完全行為能力，也是確保這份決定書是意願人在專業團隊說明、經全盤了解後所做下的重大決定。