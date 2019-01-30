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基隆除夕到初三路邊停車格免費 再加18項便民措施

2019-01-30 07:33聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府宣布春節便民19措施，最受人注目的，是除夕到初三，基隆市區包括火車站周邊的孝三、忠三路，夜市周邊的信一、仁一路等共27個路段路邊停車格，全部暫停收費，可以多加利用。

市府指出，年貨公車，2月2日至2月4日(農曆12月28日~12月30日除夕)，每日早上8點起至中午12點止，每個整點從公車總站發車，行駛路線由公車總站→二信循環站→孝二路→成功陸橋→成功市場→安樂路→果菜市場→安樂路→成功市場→仁五路仁愛市場→愛三路→二信循環站→公車總站，方便市民年節前採買。

路邊停車收費部分，2月4日(除夕)至2月7日(大年初三)共計4日，全市路邊停車格春節期間暫停收費。

交通旅遊處公告，停止收費的路段有孝三路、忠三路、南榮路、安樂路二段、仁三路、信二路、愛二路、仁二路、義二路、信三路、信四路、信五路、義四路、信一路、仁一路、義三路、義七路、義九路、義二路小山丘、中正路（市府後門）、中山一路、安一路、安樂路一段、中正路（含中船路）、基金一路208巷、東明路、六和街等路段，有1300多個停車格，4天暫停收費。

社福單位設置「1957福利諮詢專線」接受民眾通報外，春節期間保護性服務(家暴、性侵、兒虐等)建立緊急聯繫窗口，持續提供24小時危機處理服務，緊急救援撥113、110專線，並由備勤社工員提供評估及協助；而各區公所社政課於春節期間亦建立「急難紓困」專案，皆備妥急難救助備用金，以供緊急關懷救助金核發。

2月5、6及7日 (農曆初一到初三)，全市停止收運垃圾；8日(初四)恢復正常收運垃圾、資源及廚餘回收工作，當天下午一時起加收一班垃圾車。

基隆市政府宣布春節便民19措施，最受人注目的，是除夕到初三，27個路段路邊停車格...
基隆市政府宣布春節便民19措施，最受人注目的，是除夕到初三，27個路段路邊停車格，全部暫停收費。記者吳淑君／攝影
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公車春節基隆火車站

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