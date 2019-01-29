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史懷哲教師自撞身亡 學生泣：謝謝你啟發我們的人生

2019-01-29 23:17聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

謝明賢在學校常穿著拖鞋與學生玩在一片，親和力極佳，是學生口中的「謝爸」。圖／翻攝...
謝明賢在學校常穿著拖鞋與學生玩在一片，親和力極佳，是學生口中的「謝爸」。圖／翻攝謝明賢臉書
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將畢生教學生涯全奉獻給偏鄉孩子的花蓮春日國小教導主任謝明賢，2003年曾獲首屆史懷哲優良教師獎，2017年還獲花蓮縣優良教師獎，他昨晚疑精神不濟駕車自撞身亡，今早該憾事在學校傳開，有老師忍不住悲痛心情，哽咽的說「你怎麼先下車了⋯」目前謝明賢臉書也湧入超過40位親朋好友致哀。

8年前創立河東假日才藝學苑

「你太辛苦了，終於可以好好休息了」。謝明賢的張姓助理邊哭邊說，謝8年前創立「河東假日才藝學苑」才藝班，每個假日都到學校陪孩子，為的就是讓他們可以從小多元學習，讓孩子看見自己的價值，3年前被謝邀請到才藝班教美術，就這樣跟著他教到現在，一路走來，沒有看過那麼認真的老師。

謝明賢的林姓同事說，跟他認識7年，昨天還在談未來教育夢想，沒想到下一秒他就不在了，「這真的很痛！你怎麼偷偷下車，卻沒有跟我們說，全校老師都還在等你，沒辦法接受你離開的事實」。

為學生事務 常在學校過夜

張姓助理說，現在正逢寒假期間，今早有東吳大學生來學校帶營隊，而該營隊就是謝明賢促成的，帶著孩子做活動、玩遊戲，讓孩子寒假期間也不無聊，今天大學生們其實都知道謝離開一事，但大家心裡都有默契，那就是「要完成主任生前一直在推動的事，希望他不要有任何牽掛」，共同把營隊帶好，完成謝明賢畢生願望。

「昨天他還很健康，人生真的無常⋯」春日國小校長楊正雄說，謝明賢在學校被孩子稱為「謝爸」，是大家公認的孩子王，服務期間致力辦理教育活動、研習講座，有時因忙於學生事務，常在學校過夜，昨天中午才碰見他，口頭提醒要好好休息，對學校事務別太掛心，今早卻聽見這件憾事實在不捨。

再三強調偏鄉教育不能等

謝明賢29年的教職生涯全部在花蓮南區193沿線的偏鄉，他創立的「河東假日才藝學苑」有珠心算、兒童美術、生態導覽、鋼琴、爵士鼓、吉他、腳踏車維修、樂團練習、扯鈴、原住民手工藝、農事體驗等12種才藝教學，令人感動的是，謝明賢不跟學生收學費，經費皆為自掏腰包、自己去募款得來。

謝明賢曾說，「偏鄉孩子哪有那麼窮，我們應該建立他們是很快樂的形象，而不是用可憐的方式吸引外界同情」。謝明賢在世時有個願望，他要培養10年、20年後的家長，從他們還是孩子的時候開始培養，等這些孩子長大，就會跟自己有同樣思維，了解也教育下一代有多重要。

累到生病 戶頭出現理賠費  

2013年，他曾因腦幹出血住院一個多月，經醫師診隊是身體過於勞累，謝明賢當時還開玩笑說，康復後有次去提款機提款，發現銀行多了9萬多元，原來是保險賠的，「就當做老天爺要我休息一個月，騙點錢出來讓才藝班維持下去」。這句話如今聽起來令人鼻酸。

謝明賢殞落的噩耗傳出，昨天到現在，已經有超過40位親朋好友在他臉書留言。

網友「子威」說，「對你的印象一直停留在國小放學時，我們這幾個小鬼都很愛故意不回家，在你的休息室等你忙完然後帶我們去瑞穗貴族買雞排，一邊開著車、一邊聽你講鬼故事又或是講些人生故事，像老師又像爸爸的。謝謝你，帶給我們人生很多的啟發⋯⋯謝明賢，辛苦您了，永遠的謝主任⋯」

網友「邱顯竚」說，「夢想是你的翅膀，你靠它走向遠方，偶爾玩過火了，疲倦迷航久了，身體就隕落了，不過沒關係，從今以後，你的精神就在蒼穹翱翔，沒有疲倦了」。

網友學生留言：不捨

網友「Fayo Osay」說，「一早醒來，接到如此惡耗，我懵了⋯⋯ 前幾天還跟您面對面聊著天，您還開著玩笑說：『世上最悲慘的事就是跟幾個老男人開會』 記得，師專剛畢業的您來到偏鄉教書，而我們成為了您第一批的學生，長大後，雖然沒有多高的學歷，您卻很安慰的說你們都有安定的工作，沒有作歹危害社會。

您對我們的敎育除了讀書，更多的是做人處事！離開觀音國小之後，您依然留在這屬於偏鄉的193河東地區繼續的爲孩子們打拼努力，您總是把孩子們的未來看得比自己還重要，開口孩子、未來、翻轉敎育 閉口孩子、未來、翻轉教育，身體出了狀況，您卻灑脫的說，沒事，沒事！看著您消瘦的身影、憔悴的臉 跟您說，您ㄧ定要保重自己，才有能力去幫助這些孩子。您若有所思的點點頭，如今您離開了，卸下勞苦重擔到父那裏去了，我敬愛的老師，一路好走！致河東地區敎育家—謝明賢主任」。

一名家長也留言「謝爸，從小到大我們家孩子都是您一手帶大的，這份感恩都還來不及您就先走了，您這樣走讓我們好措手不及！您的恩情我們銘記在心，我們會好好的照顧自己，好好的做個快樂的孩子，希望您快快到天國那裡，保佑孩子們平安成長，節哀順變」。

張姓助理表示，近日會將謝明賢在世前的相關資料做整理，而謝明賢為孩子撰寫的特色遊學計畫仍未完成，該計畫為讓其它縣市的都市學校，或是不同族群到春日國小，體驗這邊的阿美族部落文化，幫助城鄉交流。張姓助理說，會與同仁收拾悲傷的心，讓他在天上沒有遺憾。

花蓮縣玉里鎮春日國小教導主任謝明賢，昨晚返家途中疑似精神不濟自撞路樹，送醫後傷勢...
花蓮縣玉里鎮春日國小教導主任謝明賢，昨晚返家途中疑似精神不濟自撞路樹，送醫後傷勢過重不治。記者蔡翼謙／翻攝
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謝明賢生前與孩子過馬路背影。圖／翻攝謝明賢臉書
謝明賢生前與孩子過馬路背影。圖／翻攝謝明賢臉書
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謝明賢生前與孩子交流的畫面。圖／翻攝謝明賢臉書
謝明賢生前與孩子交流的畫面。圖／翻攝謝明賢臉書
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偏鄉教育寒假

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