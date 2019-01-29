影／準備好了！ 宜蘭春安登場 春節防塞交通快打備戰

2019-01-29 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



108年加強重要節日安全維護工作、即一般俗稱的「春安工作」，今天晚上10點登場，為期15日。宜蘭縣長林姿妙今晚到羅東警察分局成功派出所、消防隊、守望相助等慰問，送上慰問品、春節小紅包等。

林姿妙感謝與致敬說，警力有限，民力無窮，因警察同仁付出，義警民防等共同努力，讓民眾安居樂業，除慰問與鼓勵外，有需要縣政府服務之處，會全力以赴，拚出好生活。

「我們準備好！」警察局長吳坤旭說，在春節9天連假，警察局要提供最好的交通服務，也都準備好了。

吳坤旭指出，雖然實際上會碰到很多狀況，但也都會做好萬全準備，今年各警察分局都成立「交通快打」，街頭暴力有「快打部隊」，街頭塞車也有「快打部隊」，第一時間到達塞車的路段或區域，排除壅塞，這也是民眾在春期間最需要警察做周延的規劃與執行，有信心做好。

警察局指出，加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為３大目標與工作主軸，依據本轄治安與交通特性，綿密規劃多項勤務作為。

工作重點在主動防制、打擊各類犯罪，強化交通安全宣導，嚴格取締重大交通違規，減少交通事故發生，幫助失蹤人口返家團圓、協助維護民眾舉家外出住居安全、保護民眾存提款安全等，提供民眾全方位服務及保障。

宜蘭縣政府警察局表示，今年春節有9天假期，交通與治安為首要任務，除先期加強金融機構安全檢測，以及宣導治安、交通和為民服務外，為維護用路人的安全與權益，特別成立「交通快打」部隊，針對壅塞路段即時反應、快速到位，立即排除堵車情形，以有效維護人、車流之暢行。