春節到宜蘭不怕塞車 有加開客運與套票優惠

2019-01-29 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



春節連假即將開始，新年第一天開始，國人陸續開始走春、遊憩行程，為了疏運春節人、車潮，宜蘭縣政府請客運業者加開班次，減少遊客等待時間，假期每日班次可達1800班次數，另外也推出國道客運與市區客運套票，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，除減少車流量避免塞車在車陣中，也能悠哉享受假期時光。

2月2日起開始春節連假9天，國道五號每天凌晨0時至5時全線雙線暫停收費，南下路段在初一（2/5）到初三（2/7）早上7點到中午12點實施高乘載管制，北上路段從初三（2/7）到初六（2/10）下午2點到晚上9點實施高乘載管制。

宜蘭縣政府交通處指出，因應春節返鄉人潮，已請客運業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班，讓民眾等候時間縮短至20分鐘內，業者每日開行班次可達1800班次。

另外，今年增設2條客運路線「新店至蘇澳」及「圓山至蘇澳」直達班車，並持續試辦「市府轉運站至傳藝中心」及「板橋轉運站至羅東（不經臺北市直達車）」等2條國道客運臨時路線，鼓勵民眾多利用國道客運，減少乘車時間，以紓解假期車流量。

轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票免費優惠，本次元旦連假持續擴大實施使用『電子票證』搭乘公共運輸享有『半價優惠』，共計42條台灣好行路線納入實施，例如：宜蘭地區綠18壯圍沙丘線、綠11礁溪線、綠21冬山河線，花蓮地區的1133太魯閣線及303縱谷花蓮線，提醒民眾多加利用。