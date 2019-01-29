影／宜蘭拚經濟也搶救蘭陽戲劇團 林姿妙撂重話：薄利多銷

2019-01-29 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



隸屬於縣立的蘭陽戲劇團今年度預算遭全數刪除，引發存廢爭議。縣長林姿妙今天罕見撂下重話，她表示，縣府重視歌仔戲傳承，但劇團本身也要想辦法自立自強，一場演出價碼開到30萬元，很多單位都請不起，她以拚經濟的角度盤算，要求劇團多爭取演出場次，「薄利多銷」，以少量多餐的觀念創造盈收，才能自助人助。

林姿妙一向親切臉上帶著微笑，對員工也客氣，但今天她在縣務會議首度針對蘭陽戲劇團1180萬元預算全遭議會刪除一事，表達看法。她不客氣說，蘭陽戲劇團從成立至今，每次預算送到縣議會審查時都會有爭議，議員說的也有道理，縣府一向重視文化傳承，年年補助經費扶植劇團，也請中央幫忙，但劇團本身也要努力，增加演出場次。

蘭陽戲劇團每演一場大戲約25萬到30萬元，折子小戲也要10萬元。林姿妙說，一場演出要價這麼多錢，廟宇社團根本請不起，劇團自己要打拚爭取演出機會，薄利多銷，才能自助人助，總不能為了「喝牛奶而養一頭牛」，長年依賴縣府補助，增加財政負擔，任何人都沒辦法繼續下去。

蘭陽戲劇團1992年在前縣長游錫堃任內成立，縣政府最早每年編列近3千萬元預算，卻年年在議員爭議聲中被刪減，今年編列1180萬元，上周縣議會審查時全數被刪光，縣府近日向文化部爭取200萬元補助應急，預計在5月提出蘭陽戲劇團追加預算。