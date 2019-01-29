台農發開拓釋迦案 饒慶鈴同意契作

2019-01-29 17:54 中央社 台東縣29日電



台灣國際農業開發股份有限公司開拓台東釋迦市場案出現重大轉折，台東縣長饒慶鈴今天指出，同意台農發公司與有意願的農民契作，一起為農民創富。

台農發公司有意在台東承租土地種植釋迦，讓台東釋迦開拓更多的國際市場。不過，此舉引起農民「與民爭利」疑慮，因此，台農發公司在九合一選舉期間停止推動相關活動。

台農發公司董事長陳郁然今天上午拜訪饒慶鈴，尋求合作，希望能與饒慶鈴一起拚經濟。

陳郁然表示，他在國外20年打拚台灣農特產品銷售平台，4年前返回台灣，發現台東特有氣候、地形，創造出鳳梨釋迦的獨特性，可說是世界珍寶，應賦予更多的元素及精緻包裝，以便開展更多國際市場，尤其是鄰近日本，更應克服出口問題，好好經營。

陳郁然說，他懷抱初衷想要協助釋迦農善用土地及環境，種出更好的釋迦，卻因選舉被曲解成不當的引述及聯想，那些都與事實不符合。他認為，選舉歸選舉，經濟歸經濟。

饒慶鈴指出，樂見一起為農民創富，同意台農發公司與有意願的農民契作，提供技術提高生產品質，以台東品牌開拓更多國家的銷售平台。發展精緻行銷，縣政府不僅樂見其成，也會由縣府農業處全力提出協助。

饒慶鈴表示，釋迦是台東的品牌，政府與廠商有責任協助農民做好更完善的田間管理、分級裝箱、維持釋迦品質，並做好品牌的包裝及設計，交由專業公司站在農民立場來行銷。

台東縣政府農業處長許瑞貴承諾，只要台農發公司誠意十足，他一定做好公司與農民之間溝通橋梁，讓台東釋迦揚名國際。