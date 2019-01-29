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影／林右昌直播介紹好吃餃子 歪樓大喊小編可以嫁了

2019-01-29 16:22聯合報 記者吳淑君╱即時報導

去年底出書介紹美食的基隆市長林右昌，今天中午他到他念念不忘的李伯伯家吃餃子和牛肉湯，還請小編開直播，女主人透露，桌上的餃子很多是小編包的，林右昌問，有及格嗎？女主人大讚有，林右昌笑說，古時候鄉下人不會縫衣服不會做飯不能嫁人，現在小編可以嫁了，整個歪樓。

過年快要到了，林右昌今天中午去拜訪一直很照顧他的李如剛伯伯，今年已經九十八歲了，李如剛和太太早就備好一整桌的年菜等他來。

李太太介紹她做的北方菜獅子頭，酸菜粉絲，自己滷的魷魚，每道都讓人垂涎。林右昌說，李伯伯是山西人，李家的鎮江醋很厲害，他從小就愛吃麵食，餃子也很愛吃，來李伯伯家吃過李伯伯的餃子後就難忘懷，三不五時就來吃餃子，餃子沾鎮江醋，絕配好吃。

「那好啊，我歡迎你，早上先打電話來」，李伯伯看著林右昌，要他常來。林右昌說，他每次來李伯伯都叫他趕快吃，一盤盤端出來，他可以一次吃二十顆以上，太好吃了，再配上一碗李媽媽做的清燉牛肉湯，就飽到不行。他是上一屆參選市長來這裡演講來拜訪，和李伯伯結緣，李伯伯受邀當選前之夜壓軸神秘嘉賓，他常來看看李，來吃他的餃子。

林右昌大推李伯伯家的清燉牛肉湯，因為不賣，他要小編學起來，以後教大家如何做菜，在場記者問「這樣大家會想追小編」，林右昌說，可以追小編，她小姑獨處，當場公開徵婚起來。

李媽媽幫腔說，小編剛好了很多水餃，林右昌笑問，有級格嗎？李媽媽大讚有，林右昌說，古時候鄉下人不會縫衣服不會做飯不能嫁人，現在小編可以嫁了，把現場和觀賞直播的人都逗笑了。

雖然樓歪了，現李伯伯家的年菜，還是讓人看得食指大動，網友頻呼想吃。

林右昌大推李伯伯家的清燉牛肉湯，因為不賣，他要小編學起來，以後教大家如何做菜。記...
林右昌大推李伯伯家的清燉牛肉湯，因為不賣，他要小編學起來，以後教大家如何做菜。記者吳淑君／攝影
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林右昌說，李伯伯是山西人，李家的鎮江醋很厲害，餃子沾鎮江醋，絕配好吃。記者吳淑君...
林右昌說，李伯伯是山西人，李家的鎮江醋很厲害，餃子沾鎮江醋，絕配好吃。記者吳淑君／攝影
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林右昌中午開直播，介紹李如剛家的年菜，還公開幫小編徵婚。記者吳淑君／攝影
林右昌中午開直播，介紹李如剛家的年菜，還公開幫小編徵婚。記者吳淑君／攝影
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林右昌今天中午去拜訪一直很照顧他的李如剛，今年已經九十八歲了，李如剛和太太早就備...
林右昌今天中午去拜訪一直很照顧他的李如剛，今年已經九十八歲了，李如剛和太太早就備好一整桌的年菜等他來。記者吳淑君／攝影
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林右昌大推李伯伯家的清燉牛肉湯，因為不賣，他要小編學起來，以後教大家如何做菜。記...
林右昌大推李伯伯家的清燉牛肉湯，因為不賣，他要小編學起來，以後教大家如何做菜。記者吳淑君／攝影
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林右昌今天中午去拜訪一直很照顧他的李如剛，今年已經九十八歲了，李如剛和太太早就備...
林右昌今天中午去拜訪一直很照顧他的李如剛，今年已經九十八歲了，李如剛和太太早就備好一整桌的年菜等他來。記者吳淑君／攝影
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林右昌今天中午去拜訪一直很照顧他的李如剛，今年已經九十八歲了，李如剛和太太早就備...
林右昌今天中午去拜訪一直很照顧他的李如剛，今年已經九十八歲了，李如剛和太太早就備好一整桌的年菜等他來。記者吳淑君／攝影
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林右昌衣服年菜
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