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影／268隻排成八卦豬 來宜蘭傳藝闖豬迷宮

2019-01-29 15:27聯合報 記者羅建旺╱即時報導

迎豬年，宜蘭傳藝園區設必拍景點，以268隻大小可愛的豬偶，以八卦陣排法，設計成百豬迷宮，等著遊客來闖，一試身手。

宜蘭傳藝園區被稱為全臺灣最有年味的地方，推出2019傳藝燈籠節，今天國立傳統藝術中心、經營團隊的全聯善美的基金會等聯合記者會，上演豬年娶親，剛出爐的行政院文化獎得主唐美雲也現身，一起推薦遊傳藝全攻略，有「三大必來」與「三大優惠」，百豬迷宮即是熱區之一。

主辦單位指出，2019傳藝燈籠節，「三大必」中的「必來看」是指夜秀，不用買票進國家劇院，只要來宜蘭傳藝園區就能欣賞到唐美雲歌仔戲團帶來難得一見的野台戲表演，初一到初六每天晚上6點45分，唐美雲歌仔戲團在傳藝文昌祠廟埕廣場演出熱鬧精彩的《樊江關之歡喜冤家》。

「必來拍」指的是金光閃閃裝置與百豬迷宮，傳藝園區文昌街與臨水街全新完成「打鐵舖」、「提燈看戲」古早味壁畫，還有金光閃閃霓虹燈，「敖讀冊」、「呷飽沒」，可以酷炫五連拍。

「必來玩」指的是過年走春就來宜蘭傳藝園區試手氣，持乞龜限定版紅包袋或現場購買開運肥皂(內附免費博杯券)，即可參加文昌祠的博杯比賽，從初四戰到初六，連續最多聖杯的幸運兒，就能把現金30萬的大獎帶回家。

另外，新春三大優惠中，初一到初六下午4點過後遊客提燈籠來，即可免費入園；初一到初六下午4點過後百元星光票優惠入園；初一、初二宜蘭縣民回娘家獨享優惠，戶籍地在宜蘭者憑身分證免費入園。

主辦單位表示，宜蘭傳藝園區2月4日(除夕)休園一天，2月5日(初一)至2月10日(初六)延長夜間營運，營業時間為上午9點到晚上8點。活動訊息可上宜蘭傳藝園區官網或FB粉絲頁查詢。(http://www.px-sunmake.org.tw)

迎豬年，宜蘭傳藝園區設必拍景點，以268隻大小可愛的豬偶，以八卦陣排法，設計成百...
迎豬年，宜蘭傳藝園區設必拍景點，以268隻大小可愛的豬偶，以八卦陣排法，設計成百豬迷宮，等著遊客來闖，一試身手。記者羅建旺／攝影
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迎豬年，宜蘭傳藝園區設必拍景點，以268隻大小可愛的豬偶，以八卦陣排法，設計成百...
迎豬年，宜蘭傳藝園區設必拍景點，以268隻大小可愛的豬偶，以八卦陣排法，設計成百豬迷宮，等著遊客來闖，一試身手。圖／全聯善美的基金會提供
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宜蘭傳藝園區被稱為全臺灣最有年味的地方，推出2019傳藝燈籠節，今天國立傳統藝術...
宜蘭傳藝園區被稱為全臺灣最有年味的地方，推出2019傳藝燈籠節，今天國立傳統藝術中心、經營團隊的全聯善美的基金會等聯合記者會，剛出爐的行政院文化獎得主唐美雲也現身，一起推薦。記者羅建旺／攝影
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宜蘭傳藝園區被稱為全臺灣最有年味的地方，推出2019傳藝燈籠節，今天國立傳統藝術中心、經營團隊的全聯善美的基金會等聯合記者會，上演豬年娶親。記者羅建旺／攝影
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宜蘭傳藝園區被稱為全臺灣最有年味的地方，推出2019傳藝燈籠節，今天國立傳統藝術中心、經營團隊的全聯善美的基金會等聯合記者會，剛出爐的行政院文化獎得主唐美雲也現身，一起推薦。記者羅建旺／攝影
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