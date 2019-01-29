基隆七堵煙火嘉年華 崇孝街封街李千那開唱

2019-01-29 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆七堵煙火嘉年華2月16日在七堵區崇孝街公車停車場盛大登場，邀請「千面歌優」李千那、「本土一哥」蔡佳麟現場演唱，更有美麗的「煙火秀」，基隆市長林右昌歡迎市民朋友踴躍共襄盛舉。

七堵煙火嘉年華活動前身為基隆河煙火節，以前七堵有在基隆河兩岸施放煙火的慣例，由右岸的八德里向左岸富民里的民眾互放煙火，感覺像是兩岸對戰的光景，逐漸轉變為七堵地區重要文化響宴。市府為了擴大煙火節系列活動，2017年改由七堵區公所接手辦理，2018年在永安綜合公園統籌辦理。

今年活動仍由七堵區公所負責執行，活動改到崇孝街公車停車場，原永安綜合公園作為民眾休憩及觀賞煙火之用，而崇孝街將採封街方式辦理美食嘉年華會。

2月16日下午3時30分，由崇孝街兩側及公車停車場的園遊會揭開序幕。4時30分在崇孝街公車停車場(吉隆電視台對面)服務台發放DIY燈籠，限量800份發完為止，5時30分起至6時30分，市民憑1至2月份發票任2張兌領摸彩券一張(一人限換一張，數量有限、兌完為止)，

摸彩獎項有42吋電視、腳踏車等多項獎品，活動所得發票將全數捐贈公益團體關懷弱勢，晚會禮聘「千面歌優」李千那、「本土一哥」蔡佳麟現場演唱，節目熱鬧精彩，齊力為七堵帶來最熱鬧的嘉年華活動。