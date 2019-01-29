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家扶中心贈獎助學金300萬 助弱勢家庭學子穩定求學

2019-01-29 13:01聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭家扶中心在今天上午舉辦募款記者會，每學期快開學時，弱勢家庭最苦惱的是即將收到註冊單，為了幫助弱勢學子穩定就學，家扶中心預計將頒贈300萬的獎助學金，給予350名成績優異的學生，在過年溫馨圍爐的時刻，讓弱勢孩子感受到社會大眾的愛心，讓他們不必為開學而煩惱。

大學一年級的小蓁目前在餐飲業打工，自幼父母離異，父親因案入獄服刑，由阿嬤獨力撫養她長大，小蓁阿嬤因脊椎受傷，下肢神經萎縮，幾乎無法工作，小蓁從高中起自食其力，打工籌措學費及生活費，小蓁說，在高三準備統測時，自己仍要半工半讀，無法像其他同學一樣專心準備考試，老師也對她說考上好大學對未來有幫助，但小蓁認為，家裡有困難才需要半工半讀，要解決家中困境才能安心讀大學。

現在的她在餐廳內場打工，除了協助出菜、還要負責廚房的環境衛生工作，小蓁說，雖然朋友約她出去玩時，她只能以上班為由回絕邀約，心中雖然難過，覺得不平衡，但她在過程中學到很多，例如面對客人時懂得應對進退，在內場工作時也學習到師父擺盤的技巧等等，雖然比同儕辛苦很多，但未來出社會，相信自己會有更高的抗壓性，面對挑戰也能從容應對。

回想起過去的生活回憶，小蓁認為自己不懂事，小時候總跟阿嬤吵著要買漂亮的衣服或是新奇的玩具，但阿嬤總很有耐心地安撫她的情緒，雖然最後還是沒有買給她，但她十分謝謝阿嬤用心的照顧；小蓁表示，阿嬤常常對她說，用腦袋賺錢比用勞力還輕鬆，所以自己會好好讀完大學，找到一份穩定的工作，也可以讓阿嬤放心。

韓喻合、韓雅合這對雙胞胎姊妹從國小開始受到家扶協助，兩人去年從二技護理系畢業，在她們的記憶中，媽媽因為家中經濟壓力一次兼2、3份工，一天只睡3個小時，因此得胃潰瘍，年邁的阿嬤有心臟病，兩人常常需要吃藥，也讓雙胞胎萌生就讀護理科的念頭，現在姊妹倆都在工作，也讓辛苦扶養她們的媽媽好好休養。姊妹倆領到第一份薪水時就想回饋給家扶，趁著這次機會捐出獎助學金，希望透過她們回饋的小小心力，幫助到其他有需求的孩子。

宜蘭家扶中心主任謝曉雯表示，家扶的孩子平均從15歲就有打工經驗，很多孩子在寒假前就開始找打工機會，在過年賺取雙倍薪資及生活費，但也逼迫他們在打工和家人圍爐之間作抉擇，希望社會大眾在寒冬中圍爐時，能捐出小小的心意，也能關懷這些孩子，過完年後能穩定求學。

宜蘭家扶中心在今天上午舉辦募款記者會，每學期快開學時，弱勢家庭最苦惱的是即將收到...
宜蘭家扶中心在今天上午舉辦募款記者會，每學期快開學時，弱勢家庭最苦惱的是即將收到註冊單，為了幫助弱勢學子穩定就學，家扶中心預計將頒贈300萬的獎助學金，給予350名成績優異的學生，家扶呼籲社會大眾，在過年溫馨圍爐的時刻，捐出小小心意作為獎助學金，幫助弱勢孩子求學。記者江婉儀／攝影
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韓喻合、韓雅合雙胞胎姊妹與現在就讀大學一年級的小蓁（右一）都是家扶中心扶助的孩子...
韓喻合、韓雅合雙胞胎姊妹與現在就讀大學一年級的小蓁（右一）都是家扶中心扶助的孩子。記者江婉儀／攝影
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打工雙胞胎
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