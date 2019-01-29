台東波斯菊三色花海 美麗到春節過後

2019-01-29 11:53 中央社 台東縣29日電



台東縱谷數十公頃的波斯菊花海盛放趕上春節連續假期，三色花海將美麗到春節過後。

距離春節連續假不到一星期，台東縱谷鹿野鄉瑞隆村二層坪水圳旁，2、30公頃的波斯菊正盛開，三色花海迎風飄逸，宛如數不清的彩帶飛舞。

除了美麗的花海，還有復古造型的浮水圳，紅白相間的拱橋，由於地勢關係，也有「水往上流」的視覺奇景。

鹿野鄉長李國強表示，二層坪花海不在台9線上，行經台9線鹿野段時要轉進瑞隆村瑞景路，也就是東29縣道，鄉公所在尚未耕作的稻田設有停車場，民眾務必遵守指示，將車停放停車場，否則這地區是產業道路，很容易塞車。

過了鹿野鄉，往北行進入關山鎮，在台9線「米國學校」周圍，也有13公頃的花海迎接旅客，當中有3公頃的向日葵，10公頃的波斯菊。

另外，關山鎮農會舉辦好康迎賓活動，即日起到2月3日止，民眾只要到「花現關山小確幸」特約商店消費，可以憑明信片到關山鎮農會「米國學校」，加入「米國學校」Line即可享受好康3選1。

不僅波斯菊花海，池上鄉首屆油菜花美景票選活動也正如火如荼展開，總共有27位農民參加，多數集中在天堂路、伯朗大道和金城武樹周邊，民眾在2月12日選美比賽結束前，都可欣賞陸續綻放的油菜花海。