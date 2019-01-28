影／就愛手寫春聯溫度感 賴瑞鼎10年春聯義賣也接受客製

2019-01-28 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



政治人物迎新年，常會印製固定格式的春聯贈送選民，但有人偏愛手寫春聯的溫度感。宜蘭前縣議員賴瑞鼎是知名作文老師，寫了一手好字，每年寫春聯義賣，至今行善10年，所得全數捐給弱勢團體。他的善行獲認同，不少企業團體出手相助，訂製「客製化」春聯，隨喜捐助數千元至上萬元不等，形成善的循環。

賴瑞鼎原本是宜蘭高中國文老師，曾經擔任前法務部長陳定南辦公室的參事，熱心助人，字體工整，他連續10年義賣春聯 ，今年義賣所得將全數捐助宜蘭縣社團法人宜蘭縣關懷兒童協會 。

宜蘭縣關懷兒童協會由中山國小退休教師林純妃發起成立，結合中山國小教職員工與愛心人士幫助校內弱勢孩童。95學年度受理清寒學生獎助金申請，十餘年來幫助近3000名學生，協會理事長林振輝感謝賴瑞鼎老師義賣春聯，幫助協會與弱勢孩童。

今年預計寫300幅春聯義賣，每幅300元，包含不同組合吉祥話的橫批、對聯、四字賀詞如《諸事如意》、《平安喜樂》、單字賀詞如《春》《福》《壽》等，義賣時間自1/28（周一）至2/3（周日），地點宜蘭市民權新路105號。