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科學帶進偏鄉 科技公司培養積木機關王

2019-01-28 16:33聯合報 記者江婉儀╱即時報導

三星國中與屏東大學劉藍玉教授實驗室及智高實業股份有限公司共同舉辦「宜蘭智高機關王創意營」，1月28日到29日在三星國中體育館舉行，總計有100位來自全國各縣市及宜蘭縣內愛好智慧積木創作的高、國中、小學生參加，一同運用積木素材製造出創意十足的機電整合作品。

營隊課程內容以科學原理為基礎，融合科學、科技、工程、藝術以及數學等五個構面的學習發展，以「機關王」寒假營隊的方式，讓學生可以應用課堂中所學的科學概念、科技知識，透過積木、動手實作及運用程式編寫等方式，達到培養科學與科技創造力的教育目標。

三星國中校長張煇智表示，三星國中目前有生活科技的課程和營隊，這次他們以協助偏鄉學校的立場，邀請智高公司來三星國中辦活動，讓偏鄉的孩子有機會就近接觸專業科學與科技上的學習。智高公司每年都會舉辦機關王比賽，這次的營隊與屏東大學劉藍玉教授實驗室一起協辦，將最核心的課程帶給參與營隊的學員，活動內容深入且有趣，今天是活動的第一天，每位學生都十分積極參與營隊活動。

張煇志指出，去年是宜蘭縣政府在中興文化園區舉辦體驗活動，與這次的活動性質大不相同，此次營隊於將全國對於積木創造有興趣的學生進行跨校分組，運用小組共同創作的方式學習，讓學生在做中學的課程中，學習到力學、能源、機電整合等科學概念，讓在課本上學習到的知識，透過營隊的積木實作讓學生了解科學概念。

智高公司每年都會舉辦機關王比賽，這次的營隊與屏東大學劉藍玉教授實驗室一起協辦，將...
智高公司每年都會舉辦機關王比賽，這次的營隊與屏東大學劉藍玉教授實驗室一起協辦，將最核心的課程帶給參與營隊的學員，活動內容深入且有趣，今天是活動的第一天，每位學生都十分積極參與營隊活動。圖／三星國中提供
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智高公司每年都會舉辦機關王比賽，這次的營隊與屏東大學劉藍玉教授實驗室一起協辦，將...
智高公司每年都會舉辦機關王比賽，這次的營隊與屏東大學劉藍玉教授實驗室一起協辦，將最核心的課程帶給參與營隊的學員，活動內容深入且有趣，今天是活動的第一天，每位學生都十分積極參與營隊活動。圖／三星國中提供
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智高公司每年都會舉辦機關王比賽，這次的營隊與屏東大學劉藍玉教授實驗室一起協辦，將...
智高公司每年都會舉辦機關王比賽，這次的營隊與屏東大學劉藍玉教授實驗室一起協辦，將最核心的課程帶給參與營隊的學員，活動內容深入且有趣，今天是活動的第一天，每位學生都十分積極參與營隊活動。圖／三星國中提供
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